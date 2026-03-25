onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Mehmet Aslantuğ, "Dizi Çekmek Çok Zor" Diyen Uraz Kaygılaroğlu'na Sert Çıktı

Merve Ersoy - TV Editörü
25.03.2026 - 09:20

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dizi çekmenin zorluklarından bahsetmişti. 'Dizi çekmek çok zor iş' diyen Uraz Kaygılaroğlu'na tepki gösteren isimlerden biri usta oyuncu Mehmet Aslantuğ oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeraltı dizisinin başrollerinden Uraz Kaygılaroğlu, son günlerde yaptığı açıklamayla gündemden düşmüyor.

Uraz Kaygılaroğlu oyunculuğun zorluklarından bahsederken, 'Dizi çekmek çok zor iş. Haftada 5-6 gün, 12 saat oradasın. 120 kişi bir evin içinde, nefes alanı yok. Akşam eve gidiyorum, uyuyorum, kalkıyorum tekrar oraya gidiyorum. Arada hayatımı da devam ettirmem, yaşamam lazım.' açıklamasında bulunmuştu.

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, Uraz Kaygılaroğlu'nun sözlerine sert çıktı.

Mehmet Aslantuğ, 'Zorluğu açıklamaya kalkarsak, toplumun başka alanlarındaki zorlukları unutmuş oluruz. Güce ve emeğe dair sorunları unuturuz. İşi bıraksın, en kolay çözüm bu.' açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın