Buralar Alev Aldı: Sevgilisini Cümle Aleme Gösteren Simge Tatilde Aşka Geldi

Simge, uzun bir aranın ardından kalbini yeniden aşka açmış ve bu gelişme magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Simge'nin yeni aşkı herkes tarafından merakla takip edilirken ünlü çift, ilk kez bir ödül gecesine beraber katılmışlardı.

Ödül gecesinde 'En İyi Pop Kadın Sanatçı” ödülünü alan Simge Sağın, bu başarısını sevgilisiyle kutladı. O gecenin en çok konuşulan isimleri, hiç şüphesiz Simge&İlkay oldu.

Simge, yeni ilişkisi hakkında konuşmuş ve 'çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum' demişti. Yine de “Yeni bir ilişki. Çok mutluyuz. Güzel gidiyor. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize” demeyi de ihmal etmemişti.