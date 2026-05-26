İçindeki Çocuk Hangi Yaştaki Yarasını Taşıyor?

Senin yaran biraz yalnızlıkla büyümüş. Küçükken her şeyi kendi başına halletmek zorunda kalmış gibi hissediyor olabilirsin. Bu yüzden bugün kimseye tamamen yük olmak istemiyor, her şeyi tek başına taşımaya çalışıyorsun. İnsanlara ihtiyaç duymak bile bazen seni huzursuz edebiliyor. Çünkü içindeki çocuk bir yerde 'nasıl olsa yine tek kalacağım' diye düşünmüş. Sen güçlü görünmeyi çok iyi öğrendin ama yorulduğunu saklamayı da aynı derecede öğrendin. Aslında senin en büyük ihtiyacın, yanında kalacak bir güven hissi. İçindeki çocuk hala birinin gerçekten gitmeyeceğine inanmak istiyor.