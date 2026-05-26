İçindeki Çocuk Hangi Yaştaki Yarasını Taşıyor?

İnci Döşer
26.05.2026 - 22:01
Bazı yaralar büyüyünce geçmiyor. Sadece konuşma şeklini, insanlara yaklaşımını ve kendini koruma yöntemini değiştiriyor. İçindeki çocuk bazen hala bir odanın köşesinde sessizce bekliyor, bazen de en küçük olayda 'beni yine anlamadılar' diye ortaya çıkıyor. Peki senin içinde en çok hangi yaşın kırgınlığı kaldı? Bu test, kalbinin sakladığı eski yarayı buluyor.

1. Çocukken en çok ne seni üzerdi?

2. Şu an biri sana sesini yükselttiğinde nasıl hissediyorsun?

3. En çok hangi cümle sana dokunur?

4. İnsanlarla arana mesafe koyma nedenin genelde ne oluyor?

5. Çocukluğunu tek kelimeyle özetlesen hangisi olurdu?

6. Biri seni gerçekten anlamaya çalıştığında ne hissediyorsun?

7. En çok hangi durumda ağlamak istiyorsun?

8. Küçükken seni en çok ne rahatlatırdı?

9. Bir ortamda dışlandığını hissettiğinde ne yaparsın?

10. En büyük iç sesin hangisi?

İçindeki Çocuk 6 Yaşındaki Yarasını Taşıyor!

Senin içinde hala anlaşılmayı bekleyen küçük bir çocuk var. Çocukken duygularının tam görülmediğini hissetmiş olabilirsin. Belki sustun, belki fazla hassas bulunduğun için geri çekildin. Bu yüzden bugün bile insanlar seni yanlış anladığında içinde eski bir kırgınlık uyanıyor. En büyük ihtiyacın duyulmak ve gerçekten görülmek. Sen güçlü görünsen bile aslında içinde 'beni fark edin' diyen sessiz bir taraf taşıyorsun. İnsanların seni yarım dinlemesi ya da duygularını küçümsemesi seni düşündüğünden daha fazla etkiliyor. İçindeki çocuk hala birinin gözlerinin içine bakıp 'seni anlıyorum' demesini bekliyor.

İçindeki Çocuk 8 Yaşındaki Yarasını Taşıyor!

Senin yaran biraz yalnızlıkla büyümüş. Küçükken her şeyi kendi başına halletmek zorunda kalmış gibi hissediyor olabilirsin. Bu yüzden bugün kimseye tamamen yük olmak istemiyor, her şeyi tek başına taşımaya çalışıyorsun. İnsanlara ihtiyaç duymak bile bazen seni huzursuz edebiliyor. Çünkü içindeki çocuk bir yerde 'nasıl olsa yine tek kalacağım' diye düşünmüş. Sen güçlü görünmeyi çok iyi öğrendin ama yorulduğunu saklamayı da aynı derecede öğrendin. Aslında senin en büyük ihtiyacın, yanında kalacak bir güven hissi. İçindeki çocuk hala birinin gerçekten gitmeyeceğine inanmak istiyor.

İçindeki Çocuk 10 Yaşındaki Yarasını Taşıyor!

Sen küçük yaşta kendine fazla yüklenenlerden olmuşsun. Başarılı olmak, hata yapmamak, beklentileri karşılamak senin için erken yaşta önemli hale gelmiş olabilir. Bu yüzden bugün bile kendine karşı çok sert davranıyorsun. Bir hata yaptığında hemen içindeki eleştirel ses ortaya çıkıyor. İnsanlar seni çalışkan, güçlü ya da kontrollü görebilir ama içinde sürekli kendini yeterli olmaya zorlayan bir çocuk var. Dinlenirken bile suçlu hissetmen, hep daha iyisini yapmaya çalışman bundan kaynaklanıyor olabilir. İçindeki çocuk aslında sadece takdir edilmek ve olduğu haliyle yeterli olduğunu duymak istiyor.

İçindeki Çocuk 12 Yaşındaki Yarasını Taşıyor!

Senin içinde hala sevgiyi kaybetmekten korkan bir taraf var. Küçükken sevginin koşullu olduğunu hissetmiş olabilirsin. Bu yüzden bugün ilişkilerde fazla düşünmek, insanların davranışlarını analiz etmek ya da sevilip sevilmediğini sorgulamak sana tanıdık geliyor. İçindeki çocuk sürekli 'acaba yeterli miyim?' diye soruyor. Bu yüzden bazen fazla fedakar oluyor, bazen de kırılmamak için duvar örüyorsun. İnsanların ilgisizliği seni düşündüğünden çok daha derin etkiliyor. O küçük çocuk aslında sadece birinin yanında rahatça kendisi olabilmek istiyor. Çünkü o yaşta en çok ihtiyaç duyduğu şey, sevgiyi hak etmek zorunda olmadığını hissetmekti.

