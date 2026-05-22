Senin Baskın Savunma Mekanizman Hangisi?

İnci Döşer
22.05.2026 - 16:01
Bazen farkında olmadan kendimizi korumak için bazı davranış kalıplarına sığınıyoruz. Kimimiz her şeyi şakaya vuruyor, kimimiz uzaklaşıyor, kimimiz ise hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Peki sen zorlandığında en çok hangi savunma mekanizmasını kullanıyorsun? Bu test, bilinçaltının gizli güvenlik sistemini ortaya çıkarıyor!

1. Bir arkadaşın seni kıracak bir şey söylediğinde ilk tepkin ne olur?

2. Çok stresli olduğunda en sık ne yaparsın?

3. Sana yapılan bir eleştiriyi nasıl karşılarsın?

4. Eski bir tartışmayı düşündüğünde genelde ne hissedersin?

5. Bir ortamda dışlandığını hissettiğinde ne yaparsın?

6. Bir sorunla yüzleşmek yerine en çok ne yaparsın?

7. İnsanların seni en yanlış anladığı konu ne?

8. Birisi sana "iyi misin?" dediğinde genelde ne dersin?

9. En zorlandığın duygu hangisi?

10. Çocukken canın sıkıldığında ne yapardın?

Bastırma Mekanizması!

Sen duygularını bilinçli şekilde yaşamaktan çok onları içeri kilitlemeye çalışan birisin. Seni üzen olayları hemen konuşmak yerine yokmuş gibi davranmayı tercih ediyorsun. Çünkü kırılgan görünmek sana zor geliyor. İnsanlar seni güçlü ve kontrollü biri sanabilir ama aslında içinde biriken çok fazla duygu var. Özellikle hayal kırıklıklarını bastırma eğilimin yüksek. Zaman zaman hiçbir şey hissetmiyormuş gibi görünsen de zihnin perde arkasında sürekli çalışıyor. Bu savunma mekanizması seni kısa vadede koruyor olabilir ama uzun vadede duygusal yorgunluk yaratabiliyor.

Mizahla Savunma Mekanizması!

Senin en güçlü silahın mizah. Gerildiğinde, üzüldüğünde ya da kırıldığında bile ortamı güldürmeye çalışıyorsun. İnsanlar seni eğlenceli biri olarak görüyor ama çoğu zaman şakalarının altında gizlenen gerçek duyguları fark etmiyorlar. Aslında duygusal yoğunluğu yüksek birisin fakat bunu doğrudan göstermek yerine ironinin arkasına saklıyorsun. En zor anlarda bile gülebilmek güçlü bir özellik ama bazen herkes için komik olmaya çalışırken kendi hislerini geri plana atabiliyorsun. İçindeki ciddiyet düşündüğünden daha derin olabilir.

Kaçınma Mekanizması!

Sen zor duygularla yüzleşmek yerine geri çekilmeyi seçiyorsun. Sessizleşmek, uzaklaşmak ve kendi alanına dönmek sana daha güvenli geliyor. İnsanlardan kopmak istemesen bile fazla yorulduğunda kendini otomatik olarak geri plana alıyorsun. Özellikle kırıldığında bunu açık açık söylemek yerine içine kapanma eğilimin var. Bu mekanizma seni kaostan koruyor ama bazen anlaşılmanı da zorlaştırıyor. İnsanlar seni mesafeli sanabiliyor çünkü sen duygularını herkese göstermiyorsun. Halbuki içinde çok yoğun bir dünya var.

Mantığa Bürünme Mekanizması!

Sen duygularını kontrol edebilmek için her şeyi mantıklı açıklamalarla çözmeye çalışan birisin. Üzüldüğünde bile önce analiz ediyor, nedenlerini bulmaya çalışıyorsun. Bu yüzden çevrendekiler seni fazla kontrollü ya da soğukkanlı görebilir. Aslında mesele duygusuz olman değil; hislerini yönetebilmek için onları zihinsel olarak anlamlandırma ihtiyacın. Kaos seni yoruyor ve belirsizlikten hoşlanmıyorsun. Bu savunma mekanizması seni güçlü gösterse de bazen gerçekten hissetmek yerine sürekli düşünmene neden olabiliyor.

