İlişki Testleri
Senin Aşkın Tehlikeli mi?

Tuğba Karakoç
22.05.2026 - 16:01
Aşk bazen huzur, bazen de tam anlamıyla bir fırtına olabilir. Kimileri severken sakinleşir, kimileri ise tutkuyu kıskançlıkla, takıntıyla ya da aşırı fedakarlıkla karıştırabilir. Peki senin sevme biçimin ne kadar “tehlikeli”? Kalp kıran tarafın mı daha baskın, yoksa fazla bağlanıp kendini mi yıpratıyorsun? Verdiğin cevaplara göre aşkının ne kadar riskli olduğunu öğreniyoruz!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Hoşlandığın biri mesajına geç cevap verirse ne düşünürsün?

3. İlişkide seni en çok ne korkutur?

4. Partnerin eski sevgilisiyle karşılaşsa ne hissedersin?

5. Aşkta seni en iyi anlatan cümle hangisi?

6. Partnerin bir sorun yaşadığında ne yaparsın?

7. Sana göre aşk nedir?

8. Partnerinin sosyal medyada çok aktif olması seni rahatsız eder mi?

9. İlişkide hangi davranış seni daha çok yaralar?

10. Bir arkadaşın ilişkin için “çok kaptırmışsın” dese ne dersin?

Güvenli bir limansın, aşkın tehlikeli değil

Senin aşkın tehlikeli değil; aksine huzur veren bir taraf taşıyor. İnsanlar senin yanında kendilerini güvende hissetmeye meyilli. Çünkü ilişkilerde dürüstlüğe, iletişime ve karşılıklı güvene önem veriyorsun. Problemler çıktığında yıkıcı davranmak yerine çözüm arıyorsun. Bunun nedeni, sevgiyi bir savaş alanı değil, ortak bir yolculuk gibi görmen. Kıskançlık, kontrol etme isteği ya da duygusal manipülasyon senin tarzın değil. Senin için aşkın temelinde anlayış ve denge var. Bu yüzden ilişkilerin daha sağlam ilerleme potansiyeline sahip. Ancak bazen fazla anlayışlı olman seni yorabilir. Karşındaki kişi senin emeğini aynı ölçüde göstermediğinde kendi ihtiyaçlarını geri plana atma riskin bulunuyor. Yani senin aşkının “tehlikesi” varsa, o da biraz fazla fedakâr olman olabilir.

Aşkın tutkulu ve risk dolu!

Sen sevdiğinde sıradan sevmiyorsun. Duygularını yoğun yaşayan, bağ kurduğunda kolay kolay vazgeçmeyen birisin. İnsanlar senin sevgini güçlü ve etkileyici bulabilir çünkü sen ilişkine enerji, heyecan ve bağlılık katıyorsun. Fakat tam da bu yüzden bazen duyguların kontrolden çıkabiliyor. Sevdiğin kişiyi fazlasıyla önemsemek, zaman zaman kıskançlık ya da aşırı hassasiyet olarak geri dönebiliyor. Bunun nedeni, ilişkiyi sadece romantik değil, duygusal bir yatırım olarak görmen. Yine de senin aşkın yıkıcı değil; sadece yoğun. Doğru kişiyle bu tutku çok güçlü bir bağ yaratabilir. Ancak yanlış kişiyle birlikte olduğunda kendini fazla yıpratma riskin var.

Aşkın kaotik; kalpler karışabilir!

Senin aşkın hem çok etkileyici hem de biraz yorucu olabilir. Çünkü duygularını yoğun yaşarken aynı zamanda belirsizliklerden fazla etkileniyorsun. Sevdiğinde bağlanıyor ama bir yandan da sürekli hisleri analiz etme eğiliminde olabiliyorsun. Bunun nedeni, duygusal güvenlik ihtiyacının yüksek olması. Karşındaki kişinin tavırlarını fazla düşünmek, küçük değişimleri büyütmek ya da içten içe senaryolar kurmak seni zaman zaman zorlayabiliyor. Bu da ilişkide iniş çıkışlı bir enerji yaratabiliyor. Fakat burada güzel bir taraf da var: Gerçekten sevdiğinde çok emek veriyorsun. Eğer kaygılarını yönetebilir ve iletişimi güçlü tutabilirsen aşkın kaostan çok derin bir bağa dönüşebilir.

Aşkın tehlikeli çünkü sen kendini fazla kaybediyorsun!

Senin aşkının en tehlikeli tarafı karşındaki kişi değil; bazen kendin olabiliyorsun. Sevdiğinde çok bağlanıyor, yoğun hissediyor ve ilişkiyi hayatının merkezine koyabiliyorsun. Bu da seni kırılgan hâle getirebiliyor. Bunun temel nedeni, sevgiyi çok derin yaşaman. Partnerinin tavırlarından fazla etkilenmek, uzaklaşma ihtimalinden korkmak ya da duygusal olarak fazla yatırım yapmak seni zaman zaman yıpratabiliyor. İnsanlar senin sevgini çok güçlü hissedebilir ama bu süreç seni de yorabilir. İyi haber şu: Bu seni “problemli” biri yapmaz. Sadece duygularını güçlü yaşayan birisin. Kendini de en az karşındaki kadar önemsemeyi öğrendiğinde, aşkın hem daha sağlıklı hem de çok daha güçlü bir hâle gelebilir.

