Senin Aşkın Tehlikeli mi?

Senin aşkının en tehlikeli tarafı karşındaki kişi değil; bazen kendin olabiliyorsun. Sevdiğinde çok bağlanıyor, yoğun hissediyor ve ilişkiyi hayatının merkezine koyabiliyorsun. Bu da seni kırılgan hâle getirebiliyor. Bunun temel nedeni, sevgiyi çok derin yaşaman. Partnerinin tavırlarından fazla etkilenmek, uzaklaşma ihtimalinden korkmak ya da duygusal olarak fazla yatırım yapmak seni zaman zaman yıpratabiliyor. İnsanlar senin sevgini çok güçlü hissedebilir ama bu süreç seni de yorabilir. İyi haber şu: Bu seni “problemli” biri yapmaz. Sadece duygularını güçlü yaşayan birisin. Kendini de en az karşındaki kadar önemsemeyi öğrendiğinde, aşkın hem daha sağlıklı hem de çok daha güçlü bir hâle gelebilir.