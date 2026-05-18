ABD Donanması Geleceğin Askerini Tanıttı: İnsanların Giremediği Tehlikeli Bölgelere O Gidecek

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.05.2026 - 12:35

ABD Donanması desteğiyle geliştirilen 'Alex' isimli yeni insansı robot, askeri operasyonlarda ve afet bölgelerinde insanların yerini alarak hayati tehlikeleri en aza indirmeyi hedefliyor. Florida'da sergilenen ve tamamen elektrikle çalışan bu teknoloji harikası, eski modellere göre çok daha hafif ve hızlı yapısıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: https://indiandefencereview.com/a-flo...
Florida’da bulunan İnsan ve Makine Biliş Enstitüsü (IHMC), askeri operasyonlar ve afet bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarında çığır açacak yeni insansı robotu Alex'i gerçekleştirdiği bir etkinlikle dünyaya duyurdu.

Tamamen Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın sağladığı finansmanla üretilen bu yeni teknoloji, çöken binalar ve yüksek risk barındıran savaş alanları gibi insanların girmesinin imkansız ya da çok tehlikeli olduğu noktalarda görev yapmak üzere tasarlandı. Yapay zeka altyapısına sahip olan robot, yüzü olmayan dış tasarımı, gelişmiş hareket yeteneği ve özel algılama sistemleriyle dikkat çekiyor.

Pensacola kentinde düzenlenen etkinlikle halkın karşısına çıkan Alex, etkinlik boyunca kapılardan geçme ve gölge boksu yapma gibi karmaşık fiziksel hareketleri başarıyla sergiledi. Geliştirici ekibin başında bulunan kıdemli bilim insanı Robert Griffin, temel amaçlarının robotu kontrollü laboratuvar ortamlarından çıkararak gerçek dünyanın zorlu dış mekan koşullarında test etmek olduğunu belirtti. Uzmanlar, bu teknolojinin ilerleyen dönemde insan hızına ulaşarak askeri ve insani operasyonların hızına ayak uydurmasını hedefliyor.

Yeni robotu geçmişteki benzer projelerden ayıran en büyük özellik ise hafif ve tamamen elektrikli yapısı oldu. 

Eski nesil hidrolik modellerin aksine elektrik enerjisiyle çalışan Alex, bataryası dahil yaklaşık 85 kilogram ağırlığa sahip. Bu durum, cihazın kablolara bağımlı kalmadan dış mekanlarda çok daha rahat ve bağımsız bir şekilde hareket etmesine olanak tanıyor. Üzerinde 19 farklı hareket noktası bulunan robot, yüksek hızlı eklemleri ve kendi etrafında geniş bir açıyla dönebilen bilek yapısı sayesinde 10 kilograma kadar olan yükleri kolayca taşıyabiliyor. Ayrıca önceki modellere kıyasla gövdesine bir baş ve boyun kısmı da eklenen robotun yüz tasarımı için etkinlikte ziyaretçilerden fikir toplandı.

Alex'in geliştirilme süreci, internet dünyasında masa tenisi ve boks videolarıyla tanınan bir önceki araştırma robotu Nadia'dan elde edilen tecrübelere dayanıyor. Ancak Nadia sadece bir laboratuvar projesi olarak kalırken, Alex doğrudan sahada aktif rol oynaması için üretildi. Projenin ticari ortağı olan Boardwalk Robotics, geçmiş aylarda bu sistemin bacaksız bir versiyonunu sanayi ve lojistik sektörü için tanıtmış olsa da, IHMC tarafından tamamlanan bu son model, zorlu arazi şartlarında yürüyebilmesi için gelişmiş bacak sistemlerine sahip olarak tasarlandı. Robotun acil durumlarda ekiplerin önünden giderek tehlikeli bölgeleri keşfetmesi ve askeri istihbarat toplaması planlanıyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
