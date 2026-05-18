ABD Donanması Geleceğin Askerini Tanıttı: İnsanların Giremediği Tehlikeli Bölgelere O Gidecek

Tamamen Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın sağladığı finansmanla üretilen bu yeni teknoloji, çöken binalar ve yüksek risk barındıran savaş alanları gibi insanların girmesinin imkansız ya da çok tehlikeli olduğu noktalarda görev yapmak üzere tasarlandı. Yapay zeka altyapısına sahip olan robot, yüzü olmayan dış tasarımı, gelişmiş hareket yeteneği ve özel algılama sistemleriyle dikkat çekiyor.

Pensacola kentinde düzenlenen etkinlikle halkın karşısına çıkan Alex, etkinlik boyunca kapılardan geçme ve gölge boksu yapma gibi karmaşık fiziksel hareketleri başarıyla sergiledi. Geliştirici ekibin başında bulunan kıdemli bilim insanı Robert Griffin, temel amaçlarının robotu kontrollü laboratuvar ortamlarından çıkararak gerçek dünyanın zorlu dış mekan koşullarında test etmek olduğunu belirtti. Uzmanlar, bu teknolojinin ilerleyen dönemde insan hızına ulaşarak askeri ve insani operasyonların hızına ayak uydurmasını hedefliyor.

Yeni robotu geçmişteki benzer projelerden ayıran en büyük özellik ise hafif ve tamamen elektrikli yapısı oldu.

Eski nesil hidrolik modellerin aksine elektrik enerjisiyle çalışan Alex, bataryası dahil yaklaşık 85 kilogram ağırlığa sahip. Bu durum, cihazın kablolara bağımlı kalmadan dış mekanlarda çok daha rahat ve bağımsız bir şekilde hareket etmesine olanak tanıyor. Üzerinde 19 farklı hareket noktası bulunan robot, yüksek hızlı eklemleri ve kendi etrafında geniş bir açıyla dönebilen bilek yapısı sayesinde 10 kilograma kadar olan yükleri kolayca taşıyabiliyor. Ayrıca önceki modellere kıyasla gövdesine bir baş ve boyun kısmı da eklenen robotun yüz tasarımı için etkinlikte ziyaretçilerden fikir toplandı.

Alex'in geliştirilme süreci, internet dünyasında masa tenisi ve boks videolarıyla tanınan bir önceki araştırma robotu Nadia'dan elde edilen tecrübelere dayanıyor. Ancak Nadia sadece bir laboratuvar projesi olarak kalırken, Alex doğrudan sahada aktif rol oynaması için üretildi. Projenin ticari ortağı olan Boardwalk Robotics, geçmiş aylarda bu sistemin bacaksız bir versiyonunu sanayi ve lojistik sektörü için tanıtmış olsa da, IHMC tarafından tamamlanan bu son model, zorlu arazi şartlarında yürüyebilmesi için gelişmiş bacak sistemlerine sahip olarak tasarlandı. Robotun acil durumlarda ekiplerin önünden giderek tehlikeli bölgeleri keşfetmesi ve askeri istihbarat toplaması planlanıyor.