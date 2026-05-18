Haberler
Genel Kültür
Kitap
Son 10 Yılın En İyi Bilim Kurgu Romanı Açıklandı!

Son 10 Yılın En İyi Bilim Kurgu Romanı Açıklandı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 12:14

Son 10 yılın en iyi bilim kurgu romanı belli oldu. Dünya genelinde milyonlarca okurun kullandığı bir kitap platformu olan Goodreads, okurların verilerini değerlendirerek en popüler bilim kurgu romanını açıkladı. Zirvede yer alan kitabın beyaz perde uyarlaması da oldukça ses getirmişti.

Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi) son 10 yılın en iyi bilim kurgu romanı seçildi.

Goodreads, kullanıcı verilerine dayanarak son 10 yılın en popüler bilimkurgu romanını belirledi. Kullanıcı verilerine göre, Andy Weir’ın 2021 yılında yayımlanan romanı Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi) en iyi bilim kurgu romanı oldu. 

Değerlendirmede kullanıcıların raflarına ekledikleri kitaplar, kitaplar hakkında yapılan yorumlar ve puanlamalar dikkate alındı. Değerlendirmeye yalnızca 2017-2026 tarihleri arasında yayınlanan romanlar dahil edildi. 

Analizler sonucunda, Andy Weir’ın Kurtuluş Projesi romanının 3 milyon raflama, 1,5 milyon puanlama, 220.786 yorum ve 4,51 ortalamalı yıldız puanına sahip olduğu görüldü.

Okurların favorisi oldu, beyaz perde uyarlaması da çok sevildi.

Project Hail Mary Goodreads Okur Ödülleri'nde En İyi Bilimkurgu Romanı kategorisinde “Okurların Favorisi” ödülüne layık görülmüştü. 

Roman, 2026 yılında beyaz perdeye uyarlandı. Ryan Gosling’in başrolünde yer aldığı film uyarlaması, Rotten Tomatoes’da %94 eleştirmen puanı ve %95 izleyici puanı elde etti. Gişe hasılatı da yüksek olan film, özellikle NASA'nın Ay misyonundan sonra tüm dünyada gündem oldu.

Project Hail Mary Konusu Nedir?

Project Hail Mary, Andy Weir’in aynı isimli kitabından uyarlandı. Fen bilgisi öğretmeni Ryland Grace, Dünya’dan ışık yılları uzaklıktaki bir uzay aracında uyanır fakat hiçbir şey hatırlamaz. Ne kim olduğunu ne de oraya nasıl geldiğini biliyordur. Ancak hafızası yavaş yavaş geri geldikçe, aslında insanlık için kritik bir görevle gönderildiğini fark eder: Güneş’i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan gizemli bir maddeyi durdurmak. Grace, Dünya’yı kurtarabilmek için bilimsel zekasına, yaratıcılığına ve alışılmadık çözümler bulma yeteneğine güvenmek zorundadır. Zamanla kurduğu beklenmedik bir dostluk ise, bu neredeyse imkânsız görevin yükünü tek başına taşımak zorunda olmadığını gösterir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
