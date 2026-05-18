Son 10 Yılın En İyi Bilim Kurgu Romanı Açıklandı!

Project Hail Mary Goodreads Okur Ödülleri'nde En İyi Bilimkurgu Romanı kategorisinde “Okurların Favorisi” ödülüne layık görülmüştü.

Roman, 2026 yılında beyaz perdeye uyarlandı. Ryan Gosling’in başrolünde yer aldığı film uyarlaması, Rotten Tomatoes’da %94 eleştirmen puanı ve %95 izleyici puanı elde etti. Gişe hasılatı da yüksek olan film, özellikle NASA'nın Ay misyonundan sonra tüm dünyada gündem oldu.

Project Hail Mary Konusu Nedir?

Project Hail Mary, Andy Weir’in aynı isimli kitabından uyarlandı. Fen bilgisi öğretmeni Ryland Grace, Dünya’dan ışık yılları uzaklıktaki bir uzay aracında uyanır fakat hiçbir şey hatırlamaz. Ne kim olduğunu ne de oraya nasıl geldiğini biliyordur. Ancak hafızası yavaş yavaş geri geldikçe, aslında insanlık için kritik bir görevle gönderildiğini fark eder: Güneş’i yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan gizemli bir maddeyi durdurmak. Grace, Dünya’yı kurtarabilmek için bilimsel zekasına, yaratıcılığına ve alışılmadık çözümler bulma yeteneğine güvenmek zorundadır. Zamanla kurduğu beklenmedik bir dostluk ise, bu neredeyse imkânsız görevin yükünü tek başına taşımak zorunda olmadığını gösterir.