3D Yazıcıyla Sadece 200 Saatte "Toprak Ev" Bastılar

Bu devasa konut krizine ve yüksek karbon emisyonu üreten geleneksel inşaat yöntemlerine sürdürülebilir bir yanıt, İtalya'nın Ravenna (Massa Lombarda) kentinde doğdu. İtalyan mimarlık firması Mario Cucinella Architects (MCA), çevre odaklı araştırma kurumu Sürdürülebilirlik Okulu (SOS) Vakfı ve doğal malzemelerle ev basan öncü 3D yazıcı şirketi WASP, güçlerini birleştirerek tamamen biyolojik olarak parçalanabilen ve geri dönüştürülebilen ilk ham toprak konut prototipi TECLA'yı inşa etti.

Adını hem 'teknoloji ve kil' kelimelerinin birleşiminden hem de ünlü yazar Italo Calvino’nun Görünmez Şehirler kitabındaki hayali bir şehirden alan TECLA, kitlesel göç ve doğal afetlerin yarattığı acil konut ihtiyaçlarına tamamen çevreci bir çözüm sunuyor.