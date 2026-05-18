3D Yazıcıyla Sadece 200 Saatte "Toprak Ev" Bastılar
Nüfus artışı ve iklim krizi geleneksel inşaat sektörünü kökten değişmeye zorlarken, İtalya’dan ezber bozan bir hamle geldi. Beton, demir ve tuğla kullanılmadan, tamamen yerel ham topraktan 3D (3 boyutlu) yazıcı teknolojisiyle üretilen ilk ekolojik konut modeli 'TECLA' dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece 200 saatte basılan bu ev, geleceğin otonom eko-şehirlerine öncülük etmeye hazırlanıyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel nüfusun 2100 yılında 11,2 milyara ulaşması ve milyarlarca insanın şehirlerde yaşaması bekleniyor.
Tasarımı bir arı kovanını veya balkabağını andıran bu organik yapı, tamamen yerel kil ve topraktan üretildi.
Toprağın basılabilir, dayanıklı ve su geçirmez bir forma kavuşması için dünya devi yapı malzemeleri şirketi Mapei devreye girdi.
TECLA'nın inşasında, karmaşık çamur yuvaları yapan çömlekçi yaban arısından ilham alan WASP firmasının geliştirdiği Crane WASP isimli devasa çoklu yazıcı kolları kullanıldı.
TECLA’nın iç tasarımı da sürdürülebilirlik felsefesini yansıtıyor.
WASP'ın hedefi, bu teknolojiyi "Maker Ekonomisi Başlangıç Kiti" haline getirerek yerel halkların kendi konutlarını endüstriyel atık üretmeden, çok ucuz maliyetlerle inşa edebilmesini sağlamak.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
