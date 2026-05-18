article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
3D Yazıcıyla Sadece 200 Saatte "Toprak Ev" Bastılar

3D Yazıcıyla Sadece 200 Saatte "Toprak Ev" Bastılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 11:55

Nüfus artışı ve iklim krizi geleneksel inşaat sektörünü kökten değişmeye zorlarken, İtalya’dan ezber bozan bir hamle geldi. Beton, demir ve tuğla kullanılmadan, tamamen yerel ham topraktan 3D (3 boyutlu) yazıcı teknolojisiyle üretilen ilk ekolojik konut modeli 'TECLA' dikkatleri üzerine çekiyor. Sadece 200 saatte basılan bu ev, geleceğin otonom eko-şehirlerine öncülük etmeye hazırlanıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel nüfusun 2100 yılında 11,2 milyara ulaşması ve milyarlarca insanın şehirlerde yaşaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel nüfusun 2100 yılında 11,2 milyara ulaşması ve milyarlarca insanın şehirlerde yaşaması bekleniyor.

Bu devasa konut krizine ve yüksek karbon emisyonu üreten geleneksel inşaat yöntemlerine sürdürülebilir bir yanıt, İtalya'nın Ravenna (Massa Lombarda) kentinde doğdu. İtalyan mimarlık firması Mario Cucinella Architects (MCA), çevre odaklı araştırma kurumu Sürdürülebilirlik Okulu (SOS) Vakfı ve doğal malzemelerle ev basan öncü 3D yazıcı şirketi WASP, güçlerini birleştirerek tamamen biyolojik olarak parçalanabilen ve geri dönüştürülebilen ilk ham toprak konut prototipi TECLA'yı inşa etti.

Adını hem 'teknoloji ve kil' kelimelerinin birleşiminden hem de ünlü yazar Italo Calvino’nun Görünmez Şehirler kitabındaki hayali bir şehirden alan TECLA, kitlesel göç ve doğal afetlerin yarattığı acil konut ihtiyaçlarına tamamen çevreci bir çözüm sunuyor.

Tasarımı bir arı kovanını veya balkabağını andıran bu organik yapı, tamamen yerel kil ve topraktan üretildi.

Tasarımı bir arı kovanını veya balkabağını andıran bu organik yapı, tamamen yerel kil ve topraktan üretildi.

Projenin mimarı Mario Cucinella, 'Mevcut 3D baskı teknolojilerinde yolu gösteren malzemedir. Binanın nihai şeklini malzemenin sertleşme hızı ve mukavemeti belirler' diyerek yapının 'dürüst ve samimi' formuna dikkat çekiyor.

Yaklaşık 60 metrekarelik bir alana sahip olan TECLA, iklim koşullarına göre parametrik olarak optimize edilebiliyor:

  • Isı Yalıtımı: Duvarların içindeki boşluklar, tarımsal bir atık olan pirinç kabukları (RiceHouse desteğiyle) ile doldurularak yüksek yalıtım sağlandı.

  • Biyoklimatik Tasarım: Binanın dışındaki kıvrımlı nervürlerin derinliği ve havalandırma katmanları, inşa edildiği bölgenin enlem ve iklimine göre genişletilip daraltılabiliyor. Bu sayede TECLA, dünyanın her yerindeki farklı iklim şartlarına uyum sağlayabiliyor.

Toprağın basılabilir, dayanıklı ve su geçirmez bir forma kavuşması için dünya devi yapı malzemeleri şirketi Mapei devreye girdi.

Toprağın basılabilir, dayanıklı ve su geçirmez bir forma kavuşması için dünya devi yapı malzemeleri şirketi Mapei devreye girdi.

Kimyasal katkı maddelerini minimumda tutmak adına harca sadece yapısal dayanıklılık için çok az miktarda çimento ve özel bir su geçirmezlik katkısı eklendi. Karışımın geri kalanı tamamen filtre edilmiş yerel toprak, pirinç samanı ve silika kumundan oluştu. Binanın karbon ayak izini düşürmek adına, çevre kirliliğine en çok yol açan bileşen olan temel kısmı optimize edilerek betonla basılan tek yer oldu ve duvarlar buraya metal borularla sabitlendi.

TECLA'nın inşasında, karmaşık çamur yuvaları yapan çömlekçi yaban arısından ilham alan WASP firmasının geliştirdiği Crane WASP isimli devasa çoklu yazıcı kolları kullanıldı.

TECLA'nın inşasında, karmaşık çamur yuvaları yapan çömlekçi yaban arısından ilham alan WASP firmasının geliştirdiği Crane WASP isimli devasa çoklu yazıcı kolları kullanıldı.

Yazılım kontrollü iki kol, birbirine çarpmadan eş zamanlı olarak çalıştı.

  • Ev, 12 milimetrelik şeritler halinde üst üste konulan 350 katman toprak ekstrüzyonundan (yaklaşık 150 kilometre basılı malzeme) oluşuyor.

  • Toplamda 60 metreküp doğal malzeme kullanılan ev, 6 kW’tan daha az enerji harcanarak basıldı.

  • Bu teknoloji sayesinde tek bir konut modülü, baskı işlemine başlandıktan sonra sadece 200 saat (yaklaşık 8 gün) içinde anahtar teslim hale gelebiliyor.

TECLA’nın iç tasarımı da sürdürülebilirlik felsefesini yansıtıyor.

TECLA’nın iç tasarımı da sürdürülebilirlik felsefesini yansıtıyor.

Evin içindeki bazı mobilyalar doğrudan ham topraktan basılarak duvara entegre edilirken, diğer aksamlar geri dönüştürülmüş karton ve ahşap gibi malzemelerden üretildi. Projede pencereler Capoferri, ahşap aksesuarlar Imola Legno, karton mobilyalar Officine Tamborrino ve çevre dostu aydınlatmalar Lucifero’s tarafından özel olarak tasarlandı.

Mimar Mario Cucinella, 'Bu proje bir çözüm değil, bir deney. Tamamen sıfır enerji tüketen bina diye bir şey yoktur, her inşaat çevreye etki eder. Ancak biz sıfır emisyona en çok yaklaşan modeli ürettik' diyerek projenin gerçekçi yaklaşımını vurguluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

WASP'ın hedefi, bu teknolojiyi "Maker Ekonomisi Başlangıç Kiti" haline getirerek yerel halkların kendi konutlarını endüstriyel atık üretmeden, çok ucuz maliyetlerle inşa edebilmesini sağlamak.

WASP'ın hedefi, bu teknolojiyi "Maker Ekonomisi Başlangıç Kiti" haline getirerek yerel halkların kendi konutlarını endüstriyel atık üretmeden, çok ucuz maliyetlerle inşa edebilmesini sağlamak.

Gelecekte bu akıllı modüller bir araya getirilerek, mevcut enerji ve su şebekelerine bağımlı olmayan, tamamen kendi kendine yetebilen otonom ve sürdürülebilir eko-şehirlerin kurulması hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın