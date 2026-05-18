Her Gün 10 Dakika Parmak Uçlarında Durmanın 8 Şaşırtıcı Faydası

Baldır kaslarımız (gastroknemius ve soleus), alt ekstremitelerdeki kirli kanı yer çekimine karşı koyarak kalbe geri pompalar. Bu yüzden tıp dünyasında baldırlar 'ikinci kalp' olarak adlandırılır. Parmak uçlarında yükselmek, bu kasları kasarak kan dolaşımını canlandırır; ayak ve bacaklardaki yorgunluk, şişlik ve ağırlık hissini anında azaltır.

Kilo kontrolü yapmak isteyenler için harika bir haber! Araştırmalar, parmak uçlarında durmanın veya yürümenin, normal yürüyüşe kıyasla enerji harcamasını %83 oranında artırdığını gösteriyor. Bu küçük aktivite, gün içinde metabolizmayı ateşlemek için harika bir fırsat sunuyor.

Özellikle yaşlandıkça düşme ve yaralanma riskini azaltmak için ayakları güçlendirmek hayati önem taşır. Parmak ucunda yükselmek, vücudun uzaydaki konumunu algılama yeteneği olan propriosepsiyonu artırır. Bu da günlük aktiviteler sırasında daha iyi bir denge ve koordinasyon sağlar.

Ayağın iç kaslarını ve tendonlarını esneten bu hareket; plantar fasiit, düz tabanlık, piriformis sendromu, gece bacak sendromu ve Aşil tendiniti gibi yaşam kalitesini düşüren yaygın rahatsızlıkların tedavisinde ve önlenmesinde kilit rol oynar.