84 Yıl Sonra Bir İlk Yaşanacak: Pazartesiyle Birlikte 3 Burcun Hayatında Yepyeni Bir Dönem Başlıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 14:45

Astroloji dünyası, gökyüzünde adeta taşların yerinden oynayacağı çok kritik bir haftaya giriyor. 18-24 Mayıs 2026 haftasında, tam 84 yıl sonra bir ilk yaşanacak ve gökyüzündeki bu nadir hizalanma, özellikle bazı burçların hayatında hiç ummadığı yepyeni kapılar aralayacak. Cumartesi günü gerçekleşen Boğa Yeni Ayı’nın güçlü etkileri altındayken başlayacak olan bu hafta, uzun süredir devam eden zor zamanların nihayet sona ermeye başladığının müjdecisi niteliğinde.

İşte önümüzdeki hafta gökyüzünün gündemi ve bu tarihi dönüm noktasından en çok etkilenecek burçların detaylı analizi...

Haftanın ilk günü olan Pazartesi, enerjiler tamamen yön değiştiriyor.

Mücadele ve aksiyon gezegeni Mars Boğa burcuna, aşk ve estetik gezegeni Venüs ise Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Bu iki gezegenin oluşturacağı uyumlu açı, haftaya huzurlu ve dengeli bir başlangıç yapmamızı sağlayacak.

  • 20 Mayıs Çarşamba: Güneş, İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 22 Temmuz'a kadar burada kalacak. Bu dönemde sosyalleşme, yeni fikirler, merak ve seyahat planları hayatımızda hız kazanacak.

  • 21 Mayıs Perşembe: Venüs ile Neptün arasındaki kare açı, aşk ve para konularında kafa karışıklığı yaratabilir. Perşembe günü fevri kararlar almamakta fayda var.

  • 22 Mayıs Cuma (BÜYÜK GÜN): Güneş, İkizler burcunda Uranüs ile kavuşuyor! Tam 84 yıl sonra ilk kez yaşanan bu tarihi geçiş, tahmin edilemez ve sürprizlerle dolu bir enerjiyi açığa çıkaracak. Olaylara tamamen yeni açılardan bakmaya başlayacağız. Aynı gün Merkür’ün Satürn ile yapacağı hizalanma ise bu tahmin edilemez enerjiye çok ihtiyaç duyulan bir denge getirecek.

Bu Tarihi Geçişten En Çok Etkilenecek 3 Burç

Yengeç Burcu: Sınır Çizme ve Arınma Zamanı

Hafta huzurlu başlasa da, 19 Mayıs Salı gününden itibaren Yengeçler için daha değişken enerjiler devreye giriyor.

  • Duygusal Sınavlar: Salı günü Ay'ın yapacağı kare açı, derinlerde yatan kaygıları yüzeye çıkarabilir. İlişkilerinizde kendinizi fazla açıp açmadığınızı sorgulayabilirsiniz.

  • Açılacak Yeni Kapı: Sizin için zor zamanları bitirecek olan anahtar, hayatınızdaki destekleyici olmayan, toksik kişilere 'hayır' diyebilmek. Bu hafta bazı insanlarla aranıza mesafe koymanız gerekebilir. Pasif-agresif davranmak yerine net ve kararlı konuşun, sezgilerinize güvenin. Bu arınma, hayatınızda yepyeni ve huzurlu bir sayfanın kapısını aralayacak.

Koç Burcu: Yavaşlama ve Öz Değeri Keşfetme Dönemi

Koç burçları, kendi burçlarında yoğunlaşan gezegen hareketlerinin getirdiği aşırı hareketli bir dönemden çıkıyor.

  • Maddi ve Fiziksel Tükenmişlik: Mars’ın Boğa burcuna geçmesiyle birlikte enerjinizde bir düşüş hissedebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, bu yorgunluk ve tükenmişlik hissiyle baş etmek için dürtüsel harcamalara (aşırı alışveriş vb.) yönelmemek.

  • Açılacak Yeni Kapı: Gökyüzü sizden yavaşlamanızı istiyor. Maddi nesnelere veya dış dünyaya odaklanmak yerine, kendi kişisel öz değerinize yönelmelisiniz. Ek görevleri reddedin, bir yapılacaklar listesi hazırlayıp sadece önceliklerinize odaklanın. Hayatınızı yavaşlatmak, size uzun süredir aradığınız kalıcı huzurun kapısını açacak.

Kova Burcu: Ev ve İlişkilerde Netlik Zamanı

Kovalar için bu hafta, özellikle ev, aile ve yakın ilişkiler alanında bazı yüzleşmeleri beraberinde getiriyor. Boğa Yeni Ayı'nın enerjisi sizinle tam olarak uyumlu olmadığı için odak noktanız mecburen ev hayatına kayacak.

  • Çatışma Yönetimi: Çatışma gezegeni Mars'ın ev sektörünüze girmesi ve tarihi Güneş-Uranüs kavuşumunun eşler/ortaklar evinizde gerçekleşmesi, partnerinizle veya ev arkadaşınızla aranızda gerilim yaratabilir.

  • Açılacak Yeni Kapı: Bu dönemi hasarsız atlatmanın ve hayatınızda yeni bir düzen kurmanın yolu net sınırlar çizmekten geçiyor. İçinizde biriken hayal kırıklıklarının öfkeye dönüşmesine izin vermeyin. Duygu ve düşüncelerinizi açıkça, biriktirmeden ifade ettiğinizde, ilişkilerinizde çok daha sağlam ve sarsılmaz bir dönemin kapısını aralamış olacaksınız.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
