Birinin Sizi Kullandığını Gösteren 8 Kritik İşaret

Gülistan Başköy
17.05.2026 - 12:54

İnsan ilişkilerindeki en yıpratıcı durumlardan biri olan 'kullanılma' ve 'istismar edilme' psikolojisi, günümüzde pek çok kişinin sessizce mücadele ettiği bir sorun haline geldi. Uzmanlar, arkadaşlık, aşk ya da iş ilişkilerinde bir tarafın sürekli fedakarlık yapıp diğer tarafın sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin, bireylerde ciddi duygusal tükenmişliğe yol açtığı konusunda uyarıyor.

İşte hayatınızdaki birinin sizden faydalandığını gösteren 8 temel işaret...

İlişkilerde dengenin bozulduğunu ve suistimal edildiğinizi anlamanın yolları şu şekilde sıralanıyor:

  • Sadece İhtiyaç Anında İletişim: Karşı tarafın sizi yalnızca borç para istemek, araç ihtiyacını karşılamak veya bir iyilik rica etmek için araması.

  • Tutulmayan Sözler: Sürekli büyük vaatlerde bulunulması ancak iş icraata geldiğinde her zaman bir bahaneyle hayal kırıklığı yaratılması.

  • Diken Üstünde Yürümek: Fikirlerinizi söylemekten veya 'hayır' demekten korkmanız; suçluluk ve manipülasyon baskısı hissetmeniz.

  • Maddi Sorumluluğun Tek Tarafa Yüklenmesi: Ortak harcamalarda veya her buluşmada faturanın sürekli olarak size kalması ve bunun bir kural haline gelmesi.

Seçici Nezaket: Bir iyilik istenmeden hemen önce aşırı tatlı ve ilgili davranılması, iş bittikten sonra ise soğuk bir mesafeye geçilmesi.

  • Çevrenin Uyarıları: Ailenizin veya yakın arkadaşlarınızın, o kişinin sizi kullandığına dair dışarıdan net bir gözlemle endişelerini dile getirmesi.

  • Teşekkürün Esirgenmesi: Verdiğiniz emeklerin, zamanın ve maddi desteğin sıradanlaşması; karşılığında kuru bir teşekkürün bile çok görülmesi.

  • İçsel Kırgınlık ve Öfke: İlişkiye dair içinizde biriken ve geçmeyen olumsuz duygular ile 'iç sesinizin' size bir şeylerin yanlış olduğunu söylemesi.

Uzmanlar, bu işaretleri fark etmenin acı verici olsa da kişinin kendi sınırlarını çizmesi için güçlü bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor.

Durumu tersine çevirmek ve duygusal sağlığı korumak için şu adımların atılması öneriliyor:

  • Hangi davranışları kabul edip hangilerini etmeyeceğinizi netleştirin. Karşı tarafa doğrudan, saygılı ama kararlı bir şekilde 'hayır' demeyi öğrenmek değişimin ilk adımıdır.

  • Çabalarınıza rağmen suistimal devam ediyorsa, o kişiyle geçirdiğiniz zamanı kısıtlayın. Enerjinizi korumak bencilce bir davranış değil, temel bir öz bakımdır.

  • 'Bu ilişki bana ne katıyor?' sorusunu kendinize sorun. Karşılıklı saygı ve desteğin olmadığı, sadece sizin verdiğiniz bir dinamiği sürdürmek zorunda değilsiniz.

Yaşadıklarınızı güvendiğiniz bir aile üyesi, dostunuz veya bir terapistle paylaşın. Dışarıdan tarafsız bir göz, manipülasyonu daha net görmenizi sağlar.

  • İyi niyetli insanlar genellikle karşı tarafı değiştirebileceklerine inanırlar. Ancak sürekli başkalarını kullanan birinin değişmesi sizin değil, kendisinin sorumluluğundadır.

Sizi kullanan, zamanınıza ve emeğinize değer vermeyen insanlardan suçluluk duymadan uzaklaşmak, hayatınızda size gerçekten değer veren insanlara yer açmanın en sağlıklı yoludur. Kendinizi korumak sizi 'kötü biri' yapmaz; sadece öz değerinizin farkında olduğunuzu gösterir.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
