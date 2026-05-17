Çığlık, Yıldızlı Gece... Sosyal Medya Kullanıcıları Ünlü Tabloları Yapay Zekayla Baştan Yarattı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 13:31

Sosyal medya bu kez sanat tarihini yeniden yorumluyor. Edvard Munch’un “Çığlık”ı ve Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece”si gibi ikonik eserler, yapay zekâ ile fotorealistik görsellere dönüştürülerek viral hale geldi. Ortaya çıkan sonuçlar ise “Bu tablolar aslında hep böyle mi hayal edilmişti?” sorusunu akla getiriyor.

Van Gogh, sanat tarihine adını yazdırmış en büyük sanatçılardan birisi biliyorsunuz ki.

Özellikle 'Çığlık' ve 'Yıldızlı Geceler' eserleriyle bildiğimiz Gogh, günümüzde de en çok anılan isimler arasında.

Öyle ki yapay zeka gelişiyor, sanat anlayışımız da. Sosyal medyada sık sık yapay zekayla yeniden canlandırılmış sanat tabloları görmemiz mümkün.

Van Gogh da yapay zekadan nasibini aldı.

'Starry Night' tablosu ne anlatıyor?

'Yıldızlı Gece' (The Starry Night), Vincent van Gogh’un 1889’da Saint-Rémy-de-Provence’taki akıl hastanesinde penceresinden gördüğü manzaradan yola çıkarak yaptığı en ünlü tablosudur. Yoğun mavi tonlarda, girdap gibi kıvrımlı fırça darbeleriyle resmedilen dramatik bir gece gökyüzü, parlak yıldızlar, hilal ay ve solda yükselen alev gibi koyu bir servi ağacı ön plandadır; arka planda ise küçük bir köy, kilise kulesi ve dalgalı tepeler yer alır. Van Gogh bu eserde gerçekçi bir kopya yapmamış, aksine kendi iç dünyasını, zihinsel çalkantısını, yalnızlığını ve evrene duyduğu mistik hayranlığı yansıtmıştır; servi ağacı ölümü ve geçişi, yıldızlar ise umudu, teselliyi ve sonsuzluğu simgelerken, tablo genel olarak karanlıkta bile var olan ışığı, doğanın muhteşem gücünü ve insanın evrendeki yerini duygusal bir yoğunlukla anlatır. Bugün New York MoMA’da sergilenen eser, sanat tarihinin en çok yorumlanan ve ikonik tablolarından biridir.

İşte o meşhur tablonun yapay zekayla üretilmiş hali.

Birçok kişi beğenmese de sosyal medyada çok konuşuldu.

Bi' de "Çığlık" tablosu var tabii. Zaten başlı başına ürkütücü diyebileceğimiz bi' enerjisi varken yapay zeka günümüze uyarladı.

Peki 'Çığlık' tablosunun önemi ne?

'Çığlık' (The Scream / Skrik), Norveçli ressam Edvard Munch’un 1893’te yaptığı ve modern sanatın en ikonik eserlerinden biri olan tablosudur. Kırmızı-turuncu girdaplı bir gökyüzü altında, Oslo fjordu’ndaki bir köprüde duran insan figürü ellerini yüzüne yapıştırmış, ağzı korku ve acı içinde kocaman açılmış halde resmedilmiştir; arka planda iki siluet figür uzaklaşırken, doğa adeta çığlık atıyormuş gibi dalgalı ve titreşimli fırça darbeleriyle verilmiştir. Munch, bu eserde 1880’lerin sonunda yaşadığı gerçek bir tecrübesini yansıtmıştır: “Doğa içinden geçen sonsuz bir çığlık attı” dediği o anda hissettiği yoğun kaygı, varoluşsal korku, yalnızlık ve ruhsal bunalımı simgeler. Tablo, endüstri devrimi sonrası modern insanın içindeki derin anksiyete, yabancılaşma ve kırılganlığı evrensel bir dille anlatan güçlü bir dışavurumcu başyapıttır. Bugün Oslo’daki Munch Müzesi’nde sergilenen orijinal versiyonları vardır ve pop kültüründe en çok referans verilen eserlerden biridir.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
