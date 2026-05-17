Erkeğin Altın Takması Haram mı? Ünlülerin Kuyumcusu Ersan Diamond Müşterisi İçin Hoca Aradı!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.05.2026 - 13:34

İslamiyet’te erkeğin altın takmasının haram olduğuna inanılırken ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond, bir müşterisi için harekete geçti. Müşterisinin 'Erkeğin altın takması haram' sözleri üzerine tanıdığı hocayı arayan Ersan Diamond, videoyu takipçileriyle paylaştı.

Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond, erkeğin altın takmasının haram olduğunu söyleyen bir müşterisi için tanıdığı hocayı aradı. 'Burada iki kıymetli ağabeyim var. Erkeğin altın takması haram mı?' diye soran Ersan Diamond'a hocanın verdiği yanıt şöyle oldu:

'Normalde Kur'an-ı Kerim'de haram olarak diye bir şey geçmiyor. Ama mezhep imamları Kuranı Kerim'den 300 yıl sonra kendi fıkıh kitaplarını çıkarmışlar. 'Biz sahabelerden okuduğumuz kaynaklara göre altının, ipeğin erkekte olması haramdır' yazmışlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor.'

'Bir şey Kur’an’da yazmıyor diye dinde yoktur demek yanlıştır. Sahabeye göre din, Hz. Muhammed’den (sav) gelen her şeydi. Din, Sahabe için Kur’an ve Hadis diye ayrılmazdı. Bu sonraki dönem taksimatıdır. Bu durum meselelerin anlaşılması için tedvin edilmiştir. Hadislerde geçen kanuni ifadelerin (teşri) hüküm açısından Kur’an’da geçenden bir farkı yoktur. Altın, erkeğe haramdır. Hikmet aramaya gerek yok bunun illeti teabbudidir.'

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
