Erkeğin Altın Takması Haram mı? Ünlülerin Kuyumcusu Ersan Diamond Müşterisi İçin Hoca Aradı!

Ünlülerin kuyumcusu Ersan Diamond, erkeğin altın takmasının haram olduğunu söyleyen bir müşterisi için tanıdığı hocayı aradı. 'Burada iki kıymetli ağabeyim var. Erkeğin altın takması haram mı?' diye soran Ersan Diamond'a hocanın verdiği yanıt şöyle oldu:

'Normalde Kur'an-ı Kerim'de haram olarak diye bir şey geçmiyor. Ama mezhep imamları Kuranı Kerim'den 300 yıl sonra kendi fıkıh kitaplarını çıkarmışlar. 'Biz sahabelerden okuduğumuz kaynaklara göre altının, ipeğin erkekte olması haramdır' yazmışlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor.'