Dolandırıcıların Yeni Tuzağına Dikkat! WhatsApp’tan Flu Bayram Görseli Gönderiyorlar

WhatsApp bayram dolandırıcılığı, genellikle 'Hayırlı bayramlar' gibi masum görünen mesajlarla başlıyor. Kullanıcıya flu bir görsel, açılmayan bir dosya ya da resmi görmek için tıklanması gereken bir bağlantı gönderiliyor. Mesaj tanıdık bir kişiden gelmiş gibi görünse bile bu her zaman güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü dolandırıcılar ele geçirdikleri hesaplar üzerinden kişinin rehberine aynı tuzağı yayabiliyor.

Yöntemde amaç, kullanıcının merakını kullanarak linke tıklamasını sağlamak. Bağlantı açıldığında sahte bir siteye yönlendirme yapılabilir, cihazınıza zararlı yazılım bulaşabilir ya da sizden banka, şifre, doğrulama kodu gibi bilgiler istenebilir.

Mağdur olmamak için şu adımlara dikkat etmek gerekiyor:

WhatsApp üzerinden gelen kaynağı belirsiz linklere tıklanmaz

Flu görünen ve 'açmak için tıkla' diyen görseller güvenli kabul edilmez

Bayram mesajı gibi görünse bile içinde bağlantı varsa dikkatli davranılır

Tanıdık birinden gelen şüpheli mesaj için önce kişiye farklı bir yoldan sorulur

Banka bilgisi, kart numarası, şifre ya da SMS doğrulama kodu hiçbir yere girilmez

Telefonu yavaşlatan, bilinmeyen uygulama yükleten ya da izin isteyen bağlantılardan uzak durulur

'Hediye kazandınız', 'bayram kampanyası', 'ücretsiz çekiliş' gibi mesajlara güvenilmez

Bilinmeyen APK dosyaları ya da uygulama indirme linkleri açılmaz

Telefonun uygulama mağazası dışından program yüklemesine izin verilmez

Bu tür dolandırıcılıklarda en önemli kural, panik yapmadan ve meraka kapılmadan hareket etmek. Bir mesaj ne kadar gerçek görünürse görünsün, linke tıklamadan önce düşünmek gerekiyor.