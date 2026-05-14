Şanlıurfa’da Köylülerin Şalvarlı Tenis Maçları Renkli Görüntülere Sahne Oldu!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 09:47

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tenis, bir köyün en renkli gündemlerinden biri haline geldi. Beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı sayesinde tenisle tanışan köylüler, kısa sürede bu spora ilgi duymaya başladı. Kendi imkanlarıyla hazırladıkları toprak alanı korta çeviren köylüler, şalvar ve poşularıyla raket sallıyor. Malzeme eksikliği ve zemin sorunlarına rağmen köyde her yaştan kişi tenis oynamaya başladı.

Köyde tenis merakı kısa sürede herkese yayıldı

Viranşehir’de beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı’nın girişimiyle başlayan tenis merakı, köyde kısa sürede büyük ilgi gördü. İlk olarak köylülerle birlikte bir tenis kortu oluşturuldu, ardından malzeme temin edilmeye çalışıldı. Profesyonel bir kort ya da tam ekipman olmamasına rağmen köylüler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları toprak sahada tenis oynamaya başladı.

Yöresel kıyafetleriyle sahaya çıkan köylüler, tenis karşılaşmalarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Başta ön yargılı yaklaşan bazı kişiler de zamanla raketi eline aldı. Köyde yalnızca gençler değil, yaşlılar da tenise ilgi göstermeye başladı. 

Malzeme eksikliği ve sahanın zorlu şartları, köylülerin hevesini azaltmadı. Kısa sürede öğrenilen tenis, Viranşehir’deki köy yaşamına farklı ve eğlenceli bir hareket kattı. Çekim sonrası köydeki tenis kortunun yenilendiği belirtildi.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
