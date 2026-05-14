Şanlıurfa’da Köylülerin Şalvarlı Tenis Maçları Renkli Görüntülere Sahne Oldu!

Viranşehir’de beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı’nın girişimiyle başlayan tenis merakı, köyde kısa sürede büyük ilgi gördü. İlk olarak köylülerle birlikte bir tenis kortu oluşturuldu, ardından malzeme temin edilmeye çalışıldı. Profesyonel bir kort ya da tam ekipman olmamasına rağmen köylüler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları toprak sahada tenis oynamaya başladı.

Yöresel kıyafetleriyle sahaya çıkan köylüler, tenis karşılaşmalarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Başta ön yargılı yaklaşan bazı kişiler de zamanla raketi eline aldı. Köyde yalnızca gençler değil, yaşlılar da tenise ilgi göstermeye başladı.

Malzeme eksikliği ve sahanın zorlu şartları, köylülerin hevesini azaltmadı. Kısa sürede öğrenilen tenis, Viranşehir’deki köy yaşamına farklı ve eğlenceli bir hareket kattı. Çekim sonrası köydeki tenis kortunun yenilendiği belirtildi.