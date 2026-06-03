Sevgili Yay, bugün Merkür ile Neptün karesi yuva, aile ve kökler evinde iletişim krizleri ve yanlış anlaşılmalar yaratıyor. Aile üyeleriyle yapacağın konuşmalarda herkesin farklı bir frekansta olduğunu, söylediğin net cümlelerin duygusal bir şekilde çarpıtıldığını fark edebilirsin. Kimseyi kırmamak için susmak yerine sevgiyle kendini tekrar etmen gerekebilir.

Ev ile ilgili konularda da fiziksel veya evraksal sıkıntılar yaşanabilir. Evde çıkabilecek ufak su sızıntıları, kiralama sözleşmelerinde gözden kaçan bir madde veya taşınma işlerinde yaşanan lojistik iptaller sinirlerini gerebilir. Acele karar vermeden, tamirat veya imza işlerini biraz ertelemek en akıllıcasıdır.

Peki ya aşk? Ailevi konulardaki kafa karışıklığını veya ev içindeki kaosu doğrudan ilişkine yansıtma riskin var. Partnerinle evin sorumlulukları üzerinden çıkacak bir iletişim kazası, gereksiz bir alınganlığa dönüşebilir. Bekarsan, geçmişe olan özlemin veya ailenden getirdiğin travmalar, hayatına yeni giren kişiye haksız ön yargılarla yaklaşmana neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...