Sevgili Yay, bugün işin aşkının önüne geçiyor. Ay kariyer alanında ilerlerken zihnin tamamen orada ve partnerin bunu hissediyor. İlişkin varsa, akşam eve döndüğünde telefonu bırakıp on dakikanı ona ayırmalısın; o kadarı bile bugün fark yaratır. Yarın yöneticin Jüpiter, Merkür ile buluşuyor ve büyük bir haber getirebilir, ama o haberi paylaşacak birinin olması daha kıymetli.

Bekarsan, iş yerinde ya da profesyonel bir ortamda biri seni etkileyebilir. Yalnız Pallas yaratıcılık alanında geri gidiyor; bu kişiye nasıl yaklaşacağın konusunda acele bir plan yapmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…