Sevgili Yay, bugün görünürlüğün yüksek. Ay kariyer alanının tepesinde ilerlerken çevrenin gözü üzerinde oluyor. Yeteneklerinle ve neşenle parladığın şahane bir gün! İş hayatında bir sorumluluk sana verilebilir ya da bir işin sonucu senden sorulabilir. Başarılarınla gurur duyma vakti, kendine güven. Pallas yaratıcılık alanında geri harekete geçiyor ve bir projede izlediğin yöntemi gözden geçirmeni istiyor. İçindeki o özgün fikirleri esneterek yeniden sunabilirsin. Yarın yöneticin Jüpiter, Merkür ile kavuşuyor; bu, eğitim ya da uzak bağlantılar üzerinden büyük bir fırsat demek. Ufkunun genişleyeceği harika sürprizler kapıda!

Maddi konularda mesleğinden gelen bir gelişme yaklaşıyor. Bugün hazırlığını yapmalı, yarını beklemelisin. Bütçeni planlayarak bu güzel dönemi karşılayabilirsin.

Aşk hayatında dengeyi arıyorsun. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, iş yoğunluğunun ilişkinden çaldığı zamanı telafi etmelisin. Partnerine minik bir mesaj atmak ya da akşam ona özel bir zaman ayırmak kalbini çalacaktır. Bekar bir Yay burcu isen, hedefleri belli biri bugün dikkatini çekebilir. Kendinden emin tavırlar ilgini çekebilir, akışa şans ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…