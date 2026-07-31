Sevgili Yay, bu Ağustos ayı seni yaşadığın şehrin sınırlarının dışına çağırıyor. 12 Ağustos’ta uzaklar ve eğitim evinde doğacak tam Güneş tutulması, bir başvuruyu, bir yayın işini ya da yurt dışı bağlantılı bir kararı ansızın hızlandırıyor. Ertelediğin bir eğitime yazılabilir, aylardır beklediğin onayı alabilir ya da hiç düşünmediğin bir ülkeyi hayatına dahil edebilirsin. 15 Ağustos’ta yöneticin Jüpiter ile Merkür’ün aynı evde buluşması, o haberin geleceği tarihi işaret ediyor. Ufkunun genişlediği kadar sabrının da sınandığı bir ay olacak.

23 Ağustos’ta Güneş’in kariyer evine geçmesiyle bu genişleme somut bir işe dönüşecek. Ayın son gününde Jüpiter ile Satürn arasında kurulacak destek açısı, büyük hayallerinin altına nihayet sağlam bir zemin çekecek. Hemen harekete geçme isteğini takvimle dengelersen, ağustos sana kalıcı bir kazanım bırakacak.

Peki ya aşk? 28 Ağustos’ta ev ve aile evinde meydana gelecek parçalı Ay tutulması, kalbini köklerine geri çağırıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yaşam düzeninizi, oturduğunuz yeri ya da ailelerinizle aranızdaki mesafeyi konuşacaksınız. Aylardır askıda kalan bu başlık ay bitmeden bir sonuca bağlanacak. Ama eğer bekarsan, 6 Ağustos’ta Venüs’ün arkadaşlık evine geçmesiyle kalabalık bir sofrada tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Dostlukla başlayan bu ilgi, aceleye getirilmediği için çok daha sağlam ilerleyecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…