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Yay Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Yay ve yükselen Yay burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Yay ve yükselen Yay burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu Ağustos ayı seni yaşadığın şehrin sınırlarının dışına çağırıyor. 12 Ağustos’ta uzaklar ve eğitim evinde doğacak tam Güneş tutulması, bir başvuruyu, bir yayın işini ya da yurt dışı bağlantılı bir kararı ansızın hızlandırıyor. Ertelediğin bir eğitime yazılabilir, aylardır beklediğin onayı alabilir ya da hiç düşünmediğin bir ülkeyi hayatına dahil edebilirsin. 15 Ağustos’ta yöneticin Jüpiter ile Merkür’ün aynı evde buluşması, o haberin geleceği tarihi işaret ediyor. Ufkunun genişlediği kadar sabrının da sınandığı bir ay olacak.

23 Ağustos’ta Güneş’in kariyer evine geçmesiyle bu genişleme somut bir işe dönüşecek. Ayın son gününde Jüpiter ile Satürn arasında kurulacak destek açısı, büyük hayallerinin altına nihayet sağlam bir zemin çekecek. Hemen harekete geçme isteğini takvimle dengelersen, ağustos sana kalıcı bir kazanım bırakacak.

Peki ya aşk? 28 Ağustos’ta ev ve aile evinde meydana gelecek parçalı Ay tutulması, kalbini köklerine geri çağırıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yaşam düzeninizi, oturduğunuz yeri ya da ailelerinizle aranızdaki mesafeyi konuşacaksınız. Aylardır askıda kalan bu başlık ay bitmeden bir sonuca bağlanacak. Ama eğer bekarsan, 6 Ağustos’ta Venüs’ün arkadaşlık evine geçmesiyle kalabalık bir sofrada tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Dostlukla başlayan bu ilgi, aceleye getirilmediği için çok daha sağlam ilerleyecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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