Sevgili Yay, Ağustos ayında hareketli programın nedeniyle bedeninin dinlenme ihtiyacını daha sık hissedebilirsin. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması seyahat, eğitim veya yoğun planların temposunu artırırken uyku düzenini değiştirebilir. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi ise fiziksel enerjinin gün içinde daha hızlı azalmasına neden olabilir.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ev ve özel yaşamındaki duygusal yoğunluğun dinlenme kaliteni etkilediğini gösterebilir. Ay sonunda daha sakin bir program ve düzenli uyku bedeninin toparlanmasını kolaylaştıracaktır.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…