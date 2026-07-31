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Yay Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yay ve yükselen Yay burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ağustos ayında hareketli programın nedeniyle bedeninin dinlenme ihtiyacını daha sık hissedebilirsin. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması seyahat, eğitim veya yoğun planların temposunu artırırken uyku düzenini değiştirebilir. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi ise fiziksel enerjinin gün içinde daha hızlı azalmasına neden olabilir.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ev ve özel yaşamındaki duygusal yoğunluğun dinlenme kaliteni etkilediğini gösterebilir. Ay sonunda daha sakin bir program ve düzenli uyku bedeninin toparlanmasını kolaylaştıracaktır.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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