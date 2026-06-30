Sevgili Yay, bu Temmuz ayı senin için vergi, sigorta ve dış kaynaklı finansal işlemlerini baştan aşağı düzenleyeceğin bir dönem olacak. 24 Temmuz tarihinde Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle, uzun süredir tıkalı kalan bir miras davasını, ertelenen bir kredi başvurusunu veya ortaklarınla yaşadığın mali krizleri kalıcı olarak çözeceksin. Bu süreçte yarım kalan ödemeleri tamamlarken, kriz yönetimi yeteneklerini tam anlamıyla sergileyeceksin.

Ayın ilk yarısında finans odaklı kurduğun bu yeni düzen, ay sonuna doğru çıkacağın uluslararası iş seyahatlerine zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu stratejik duruşun, yakın zamanda alacağın medya ve yayıncılık başarılarıyla taçlanarak karşına çok daha geniş kitlelere ulaşacak bir ağ çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her ekonomik adım, seni sektöründe daha güçlü hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…