Sevgili Yay, bu Temmuz ayına ortaklaşa yürüttüğün mali kaynakları ve kriz yönetimi stratejilerini tamamen yenileyerek adım atacaksın. 14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Yengeç Yeni Ayı, eşinin gelirinde yaşanacak bir artışı, beklediğin bir mirasın sonuçlanmasını veya yeni bir kredi çekerek yatırım yapmanı sağlayacak taze bir enerji sunacak. Bu süreçte borçlarını yapılandırırken, finansal krizleri kalıcı bir şekilde çözmenin getirdiği o derin hafifliği yaşayacaksın.

Ayın ilerleyen günlerinde maddi krizleri geride bıraktıktan sonra, dikkatini tamamen uzak seyahatlere, eğitimlere ve yaşam felsefene çevireceksin. Yeni bir dil öğrenecek, spiritüel konulara merak salacak veya uzun zamandır hayalini kurduğun o egzotik ülkeye bilet alacaksın. Yeni kültürler keşfedecek veya akademik bir eğitime başlayacaksın. Bu ay zihinsel olarak yaratacağın bu genişlemeci atmosfer, hayatı çok daha umutlu yaşamana büyük bir katkı sağlayacak.

Peki ya aşk? Ayın son günlerinde kariyer ve hedefler alanında oldukça saygın bir döneme gireceksin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birbirinizin profesyonel başarılarını kutlayacak, ilişkinize dışarıdan bakıldığında hayranlık uyandıran bir vizyon katarak öz güvenini de artıracaksın. Bekar bir Yay isen, iş ortamında veya yöneticilerinin bulunduğu resmi bir ortamda tanışacağın statü sahibi biriyle aranda çok hızlı bir çekim başlayacak. Otoritesiyle dikkatini çeken bu kişiyle yaşayacağın seviyeli anlar, kalbinde ciddi bir heyecan yaratacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…