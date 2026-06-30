Sevgili Yay, bu Temmuz ayında yakın çevre ilişkilerinin ve kısa seyahatlerin getirdiği mental yorgunlukta belirgin sonuçlar alacaksın. 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kova Dolunayı nedeniyle zihninin sürekli fikir üretmekten yorulduğunu ve artık net kararlar almaya ihtiyaç duyduğunu hissedeceksin. Bu durum, zihinsel enerjinin bir anda sadeleşip sana müthiş bir aydınlanma gücü vermesini sağlayacak.

Özellikle artan trafik stresi ve komşuluk ilişkileri, sinir sistemini doğrudan yoracak. Günlük temponun iletişim ağırlığı nedeniyle, bu ay telefonunu kapatmaya ve zihnini sessize almaya her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…