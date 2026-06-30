Sevgili Koç, bu Temmuz ayında fiziksel sınırlarında ve enerjinde belirgin dalgalanmalar yaşayacaksın. 4 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Mars ve Uranüs kavuşumu nedeniyle bedeninin aniden hızlanmaya ihtiyaç duyduğunu ve ufak tefek kazalara yatkın hale geldiğini hissedeceksin. Bu durum, fiziksel enerjinin bir anda tavan yapıp sana kontrolsüz bir güç vermesini sağlayacak.

Özellikle artan spor isteği ve aceleci hareketler, kas sistemini doğrudan yoracak. Günlük temponun öngörülemezliği nedeniyle, bu ay riskli fiziksel aktivitelerden uzak durmaya ve dinlenme aralıklarını daha dikkatli planlamaya her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…