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Koç Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Koç ve yükselen Koç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu Temmuz ayı duygusal dünyanda adeta eğlence ve tutkunun birleşimiyle şekillenecek. 22 Temmuz tarihinde Güneş'in Aslan burcuna geçişi, partnerinle aranızdaki romantizmi çok daha görünür ve canlı bir hale getirecek. İlişkinizi sosyal ortamlarda gururla sergilerken, birlikte çok daha keyifli anılar biriktireceksiniz.

Eğer kalbin boşsa, bu ay kalabalık davetlerden hiç beklemediğin, son derece sıcakkanlı bir aşk doğacak. Neşesiyle dikkatini çeken, popüler biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok iddialı bir flörte dönüşecek. Sahil kenarında veya şık mekanlarda yapacağınız keyifli görüşmeler, kalbinin çok daha cesurca atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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