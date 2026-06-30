Sevgili Koç, bu Temmuz ayı duygusal dünyanda adeta eğlence ve tutkunun birleşimiyle şekillenecek. 22 Temmuz tarihinde Güneş'in Aslan burcuna geçişi, partnerinle aranızdaki romantizmi çok daha görünür ve canlı bir hale getirecek. İlişkinizi sosyal ortamlarda gururla sergilerken, birlikte çok daha keyifli anılar biriktireceksiniz.

Eğer kalbin boşsa, bu ay kalabalık davetlerden hiç beklemediğin, son derece sıcakkanlı bir aşk doğacak. Neşesiyle dikkatini çeken, popüler biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok iddialı bir flörte dönüşecek. Sahil kenarında veya şık mekanlarda yapacağınız keyifli görüşmeler, kalbinin çok daha cesurca atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…