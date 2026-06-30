Sevgili Koç, bu Temmuz ayı senin için çalışma alanını değiştireceğin ve kariyer temellerini yeniden atacağın bir dönem olacak. 14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Yengeç Yeni Ayı, evden çalışma modeline geçmen veya ailene ait bir işi yönetmen için sana taze bir başlangıç sunacak. Bu süreçte iş yapış şeklini daha kişisel bir alana taşırken, profesyonel hayatındaki sınırları kendi kurallarına göre belirleyeceksin.

Ayın ilk yarısında mülkler ve yatırımlar üzerine kurduğun bu yeni düzen, ay sonuna doğru yöneticilerinle yapacağın toplantılara zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu yenilikçi duruşun, yakın zamanda alacağın yer değişikliği kararlarıyla taçlanarak karşına çok daha bağımsız bir çalışma ortamı çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her güvenli adım, seni sektöründe daha özgür hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…