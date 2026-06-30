Sevgili Koç, bu Temmuz ayına gayrimenkul planlarını ve evden yürüttüğün iş projelerini baştan aşağı düzenleyerek adım atacaksın. 24 Temmuz tarihinde Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle, uzun süredir askıda bekleyen ofis taşıma sürecini, mülk alım satımını veya aile şirketindeki iletişim krizlerini kalıcı olarak çözeceksin. Bu süreçte ertelediğin sözleşmeleri imzalarken, kendi çalışma alanını daha konforlu ve profesyonel hale getirmenin getirdiği o derin huzuru yaşayacaksın.

Ayın ilerleyen günlerinde evdeki bu güvenli düzeni kurduktan sonra, dikkatini tamamen arkadaş gruplarına ve gelecekteki ideallerine çevireceksin. Sosyal çevreni yenileyecek, hedeflerinle uyuşmayan insanlarla arana mesafeler koyacaksın. Yeni topluluklara katılacak ve vizyonunu destekleyen kişilerle sağlam dostluklar kuracaksın. Bu ay hayatına dahil edeceğin yeni yüzler, sosyal ilişkilerine yepyeni bir kalite katacak.

Peki ya aşk? Ayın ortalarından itibaren eğlence ve flört alanında oldukça sıcak bir döneme gireceksin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte tatil planları yapacak, ilişkine neşe ve canlılık katacak aktivitelerle bağlarınızı güçlendireceksin. Bekar bir Koç isen, katıldığın bir yaz partisinde veya sanatsal bir etkinlikte tanışacağın öz güveni yüksek biriyle aranda çok hızlı bir çekim başlayacak. Sahne ışığını üzerinde taşıyan bu kişiyle yaşayacağın romantik anlar, kalbinde yepyeni bir heyecan yaratacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…