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Koç Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ağustos ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Koç ve yükselen Koç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ağustos ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ağustos ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, 6 Ağustos’ta Venüs’ün ortaklık evine taşınmasıyla ilişkilerine yumuşak bir ışık düşüyor, ancak ayın asıl sınavı 21 Ağustos’ta kuruluyor. Venüs ile Satürn karşı karşıya geldiğinde duyguların ciddiyetle tartılacak. İlişkin varsa, 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter uyumu partnerinle aranızdaki alanı genişletecek, birlikte konuşacağınız yeni bir başlık açılacak. Yine de ayın 21’inde esen soğuk rüzgar, üstlendiğin sorumlulukları sesli söylemeni isteyecek. O konuşmadan kaçmazsan ilişkin bir tık daha sağlamlaşacak.

Eğer kalbin boşsa, 12 Ağustos’taki tutulma aşk ve yaratıcılık evinde meydana geliyor ve seni ilgi odağına taşıyor. Bir provada, bir çekimde ya da hobine ayırdığın bir ortamda karşılaştığın biri gözünü kamaştırabilir. Sahnede parlayan tarafına vurulan bu kişiyle tanışman hızlı olacak, ancak acele etmezsen bağ da kalıcı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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