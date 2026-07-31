Sevgili Koç, 6 Ağustos’ta Venüs’ün ortaklık evine taşınmasıyla ilişkilerine yumuşak bir ışık düşüyor, ancak ayın asıl sınavı 21 Ağustos’ta kuruluyor. Venüs ile Satürn karşı karşıya geldiğinde duyguların ciddiyetle tartılacak. İlişkin varsa, 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter uyumu partnerinle aranızdaki alanı genişletecek, birlikte konuşacağınız yeni bir başlık açılacak. Yine de ayın 21’inde esen soğuk rüzgar, üstlendiğin sorumlulukları sesli söylemeni isteyecek. O konuşmadan kaçmazsan ilişkin bir tık daha sağlamlaşacak.

Eğer kalbin boşsa, 12 Ağustos’taki tutulma aşk ve yaratıcılık evinde meydana geliyor ve seni ilgi odağına taşıyor. Bir provada, bir çekimde ya da hobine ayırdığın bir ortamda karşılaştığın biri gözünü kamaştırabilir. Sahnede parlayan tarafına vurulan bu kişiyle tanışman hızlı olacak, ancak acele etmezsen bağ da kalıcı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…