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Koç Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Koç ve yükselen Koç burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ağustos ayında enerjin yüksek olsa da bedeninin hızına yetişmek için dinlenme aralarını ihmal etmemen önemli. 11 Ağustos’ta Mars’ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte mide, göğüs bölgesi ve uyku düzenin hassaslaşabilir. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi ise gün içinde enerjinin daha çabuk dağılmasına neden olabilir.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması zihinsel yorgunluğu ve uyku ihtiyacını artırabilir. Ayın son günlerinde daha sakin bir tempo, düzenli uyku ve bedenini zorlamayan rutinler sana iyi gelecektir.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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