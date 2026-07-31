Sevgili Koç, Ağustos ayında enerjin yüksek olsa da bedeninin hızına yetişmek için dinlenme aralarını ihmal etmemen önemli. 11 Ağustos’ta Mars’ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte mide, göğüs bölgesi ve uyku düzenin hassaslaşabilir. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi ise gün içinde enerjinin daha çabuk dağılmasına neden olabilir.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması zihinsel yorgunluğu ve uyku ihtiyacını artırabilir. Ayın son günlerinde daha sakin bir tempo, düzenli uyku ve bedenini zorlamayan rutinler sana iyi gelecektir.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…