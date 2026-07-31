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Koç Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Koç ve yükselen Koç burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında Koç ve yükselen Koç burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ağustos ayında para konusunda cesur kararların karşılığını almaya başlayabilirsin. 6 Ağustos’ta Venüs’ün Terazi burcuna geçmesi, ortaklıklar ve iş birlikleri üzerinden yeni bir gelir kapısı açarken maaş pazarlığı ya da prim görüşmesi de gündeme gelebilir. 12 Ağustos’taki Aslan burcundaki Tam Güneş Tutulması ise yaratıcı bir proje, kişisel girişim ya da ek iş sayesinde kazanç düzenini değiştirebilir.

15 Ağustos’ta Merkür ve Jüpiter kavuşumu, beklediğin bir ödeme ya da kazançlı bir teklif konusunda sevindirici haber getirebilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı prestijli bir çevreden gelecek iş bağlantısını güçlendirirken, 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması gereksiz bir masrafı kapatıp bütçeni yeniden düzenlemene yardım edebilir. Ay sonunda sürpriz bir iş teklifi, para kazanma biçimini bambaşka bir yöne taşıyabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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