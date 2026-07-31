Sevgili Koç, Ağustos ayında para konusunda cesur kararların karşılığını almaya başlayabilirsin. 6 Ağustos’ta Venüs’ün Terazi burcuna geçmesi, ortaklıklar ve iş birlikleri üzerinden yeni bir gelir kapısı açarken maaş pazarlığı ya da prim görüşmesi de gündeme gelebilir. 12 Ağustos’taki Aslan burcundaki Tam Güneş Tutulması ise yaratıcı bir proje, kişisel girişim ya da ek iş sayesinde kazanç düzenini değiştirebilir.

15 Ağustos’ta Merkür ve Jüpiter kavuşumu, beklediğin bir ödeme ya da kazançlı bir teklif konusunda sevindirici haber getirebilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı prestijli bir çevreden gelecek iş bağlantısını güçlendirirken, 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması gereksiz bir masrafı kapatıp bütçeni yeniden düzenlemene yardım edebilir. Ay sonunda sürpriz bir iş teklifi, para kazanma biçimini bambaşka bir yöne taşıyabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…