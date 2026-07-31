Sevgili Yay, Ağustos ayında para konusunda sınırlarını aşacağın ve daha büyük düşünmeye başlayacağın bir dönemdesin. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, yayıncılık ya da uluslararası bir projeden yeni gelir fırsatı doğurabilir. Vize, sözleşme veya resmi bir onayın gelmesiyle birlikte uzun süredir hedeflediğin bir kazanç kanalına erişebilirsin.

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu yabancı bir şirketten teklif veya kapsamlı bir iş anlaşması getirebilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı sosyal çevreden gelen güçlü bir referans sayesinde kazancını büyütebilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise ev, aile veya gayrimenkul bağlantılı bir masrafı kapatıp bütçende yeni bir denge kurmanı sağlayabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…