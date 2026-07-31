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Yay Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Yay ve yükselen Yay burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında Yay ve yükselen Yay burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ağustos ayında para konusunda sınırlarını aşacağın ve daha büyük düşünmeye başlayacağın bir dönemdesin. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, yayıncılık ya da uluslararası bir projeden yeni gelir fırsatı doğurabilir. Vize, sözleşme veya resmi bir onayın gelmesiyle birlikte uzun süredir hedeflediğin bir kazanç kanalına erişebilirsin.

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu yabancı bir şirketten teklif veya kapsamlı bir iş anlaşması getirebilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı sosyal çevreden gelen güçlü bir referans sayesinde kazancını büyütebilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise ev, aile veya gayrimenkul bağlantılı bir masrafı kapatıp bütçende yeni bir denge kurmanı sağlayabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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