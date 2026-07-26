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Yay Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 27 Temmuz - 2 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 27 Temmuz'daki Ay Düğümü geçişi, uzak ufuklara ve büyük ideallere kapılmak yerine yakınındaki fırsatları ve gündelik öğrenmeyi de değerlendirmen gerektiğini söylüyor. Yönetici gezegenin Jüpiter'in Güneş'le birlikte eğitim, seyahat ve yayın alanını coşturması, bu hafta senin için gerçek bir şans kapısı açıyor. Uzun süredir hayalini kurduğun bir eğitim ya da yolculuk planı somutlaşabilir, gel gelelim Satürn'ün yaratıcılık köşendeki geri hareketi, bir işi bitirmeden yenisine atlamamanı öğütlüyor.

Maddi olarak ise Venüs'ün kariyer alanındaki duruşu, mesleki itibarın üzerinden para kazanmanı destekliyor. Bir üst konumdan ya da uzak bir bağlantıdan gelecek destek bütçene katkı sağlayabilir.

İlişkin varsa, Mars'ın ortaklık alanındaki ateşi partnerinle aranıza tutku katıyor, fakat aynı enerji küçük bir anlaşmazlığı kolayca alevlendirebilir, sakin kalmayı başarabilirsen bu heyecan ilişkine yarar. Bekar Yaylar bir seyahatte, bir eğitim ortamında ya da farklı bir kültürle temas ederken ufkunu genişleten biriyle tanışabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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