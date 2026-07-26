Sevgili Yay, Mars'ın ortaklık alanındaki ateşi bu hafta aşkına tutku ve heyecan katıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki elektrik artıyor, birlikte yeni bir şeye atılmak ya da ortak bir hayal kurmak ikinizi de canlandırıyor. Ne var ki aynı ateş, küçük bir anlaşmazlığı çabucak alevlendirebilir; sakin kalmayı başarabilirsen bu enerji ilişkine yarar, kaybedersen gereksiz bir gerginlik doğar. Bu hafta tartışma büyümeden önce derin bir nefes alıp partnerinin gözünden bakmayı denemek, çoğu meseleyi eritir.

Bekar Yaylar için aşk bu hafta hareketin ve keşfin içinden çıkıyor. Bir seyahatte, bir eğitim ortamında ya da farklı bir kültürle temas ederken, ufkunu genişleten ve sana yeni bir pencere açan biriyle tanışabilirsin. Seni sınırlayan değil, büyüten bir bağlantı belirdiğinde işte o an tam senlik olacak. Her yeni tanışmayı bir sonraki maceraya basamak yapmak yerine, kalbini gerçekten titreten kişide durmayı öğrenmek sana iyi gelecek.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…