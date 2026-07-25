Sevgili Yay, Satürn bugün aşk ve yaratıcılık alanında geri hareketine başlıyor ve yarım kalan bir işi ya da bir tutkuyu gündemine getiriyor. İş hayatında bıraktığın yaratıcı bir projeye bugün yeniden dönebilirsin. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi bu projeye disiplin ve süreklilik katıyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, ilhamının tükendiği hissini uyandırabilir. Bugün üretmeyi zorlamak yerine eskiyi toparlaman daha verimli olacak.

Maddi konularda keyfine ya da bir hobine ayırdığın bütçe yeniden gündemine giriyor. Geçmişte başladığın ama yarıda bıraktığın bir uğraşın masrafı bugün tekrar karşına çıkabilir. Satürn'ün geri hareketi bu harcamada ölçüyü tutturmanı istiyor. Zevkten vazgeçmeden dengeyi korumalısın.

Aşk hayatında sönmüş bir kıvılcımı yeniden arıyorsun. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, rutinleşen ilişkine ilk günlerin heyecanını geri getirmek istiyorsun; Ay ile Venüs üçgeni bu çabaya karşılık veriyor ve ilk buluşmanızı tekrarlamak ya da o döneme ait bir anıyı canlandırmak uykuya dalmış tutkuyu uyandırıyor. Bekar bir Yay burcu isen, hiç başlayamadan biten, zamanlaması yanlış olduğu için yaşanamamış bir aşk bugün yeniden aklına düşüyor; Satürn sana 'bu sefer doğru zaman mı?' diye sordurtuyor, ama cevap vermeden önce o hissin hâlâ canlı olup olmadığını yoklamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…