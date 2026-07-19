Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter'in Neptün ile kurduğu üçgen, bugün kariyerinde ufkunu genişletiyor; uzaktaki bir bağlantı, bir eğitim ya da bambaşka bir alan zihninde kıpırdanıyor. Bu ilhamı not almak, ileride bir kapı açabilir.

Maddi konularda ise aynı enerji seni fazla iyimser kılabilir. Hayali bir kazancı şimdiden harcamak bugünün en büyük tuzağı; heyecanını korurken cüzdanını gerçeklikte tut.

Aşk hayatında idealize etme eğilimin yüksek. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerini olduğu gibi görmek, hayalindeki haliyle kıyaslamaktan çok daha tatmin edici olacak. Bekar bir Yay burcu isen, henüz tanımadığın birine dair kurduğun senaryolara fazla bel bağlama. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…