Sevgili Yay, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, hayatında uzun zamandır yük gibi hissettiren bazı konuları geride bırakma cesareti verebilir. Neptün retrosunun etkisiyle seni yoran maddi ya da duygusal bağları yeniden değerlendirebilir, enerjini tüketen meseleleri çözmek için somut adımlar atabilirsin. Bugün hafiflemek isteyeceksin.

Kariyer hayatında ortak yürüttüğün bir işte görev dağılımı değişebilir ya da paylaşılması gereken sorumluluklar yeniden düzenlenebilir. Maddi konularda ise kredi, borç, sigorta, vergi ya da ortak para meseleleriyle ilgili yeni bir süreç başlayabilir. Doğru planlama yaparsan önümüzdeki dönemi daha rahat yönetebilirsin.

Aşk hayatında ise duygular daha derin yaşanabilir. İlişkisi olan Yay burçları birbirlerinden sakladıkları küçük kırgınlıkları konuşarak ilişkilerine yeni bir sayfa açabilir. Bekar Yay burçları ise ilk karşılaşmada çekim hissedecekleri biriyle bir yakınlaşma yaşayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…