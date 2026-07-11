Sevgili Yay, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, seni uzun süredir ertelediğin bir karar konusunda cesaretlendirebilir. Bugün “doğru zamanı beklemek” yerine ilk adımı atmanın daha önemli olduğunu anlayabilirsin. Küçük bir değişiklik bile kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak.

Kariyer hayatında daha önce reddedilen bir fikir yeniden gündeme gelebilir. Bu kez şartların değişmesiyle aynı öneri olumlu karşılanabilir. Sabırlı davranmanın karşılığını alman mümkün.

Maddi konularda alışveriş yapmadan önce elindekileri gözden geçirmek faydalı olabilir. Aradığın bir eşyanın aslında evinde olduğunu fark ederek gereksiz bir masrafı önleyebilirsin.

Aşk hayatında ise beklenmedik bir telefon görüşmesi ya da davet dikkat çekiyor. İlişkisi olan Yay burçları spontane gelişen bir plan sayesinde partnerleriyle keyifli zaman geçirebilir. Bekar Yay burçları ise son anda katıldıkları bir ortamda ilgilerini çeken biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…