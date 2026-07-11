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Yay Burcu right-white
12 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 12 Temmuz Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün Başak burcundaki etkisi, seni uzun süredir ertelediğin bir karar konusunda cesaretlendirebilir. Bugün “doğru zamanı beklemek” yerine ilk adımı atmanın daha önemli olduğunu anlayabilirsin. Küçük bir değişiklik bile kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak.

Kariyer hayatında daha önce reddedilen bir fikir yeniden gündeme gelebilir. Bu kez şartların değişmesiyle aynı öneri olumlu karşılanabilir. Sabırlı davranmanın karşılığını alman mümkün.

Maddi konularda alışveriş yapmadan önce elindekileri gözden geçirmek faydalı olabilir. Aradığın bir eşyanın aslında evinde olduğunu fark ederek gereksiz bir masrafı önleyebilirsin.

Aşk hayatında ise beklenmedik bir telefon görüşmesi ya da davet dikkat çekiyor. İlişkisi olan Yay burçları spontane gelişen bir plan sayesinde partnerleriyle keyifli zaman geçirebilir. Bekar Yay burçları ise son anda katıldıkları bir ortamda ilgilerini çeken biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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