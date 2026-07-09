Sevgili Yay, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte seni gerçekten mutlu eden şeylerle yalnızca alışkanlıktan sürdürdüğün uğraşlar arasındaki farkı daha net görebilirsin. Haftalardır gitmeyi düşündüğün bir etkinliği sürekli ertelemen ya da büyük heyecanla başladığın bir hobinin artık sana aynı keyfi vermemesi bunun bir işareti olabilir. Bugün keyif alanlarını yeniden tanımlıyorsun.

İş hayatında yaratıcı projeler, sunumlar ve fikir üretimi ön plana çıkıyor. Ancak herkesin heyecanla karşıladığı bir fikrin uygulama aşamasında düşündüğünden daha fazla emek gerektirdiğini fark edebilirsin. Bu durum seni vazgeçirmek yerine daha sağlam planlar yapmaya yöneltecek.

Maddi konularda eğlence, tatil ya da hobi harcamaları bütçende daha görünür hale geliyor. Aşk hayatında ise hoşlandığın kişiyi değil, onun sende yarattığı hissi sevip sevmediğini sorgulayabilirsin. Bekar bir Yay burcuysan, uzun süredir süren bir flörtün gerçek hayatta ne kadar karşılığı olduğunu değerlendirmek isteyebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…