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Yay Burcu right-white
2 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.08.2026 - 18:01
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Yay ve yükselen Yay burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 

2 Ağustos Pazar günü Yay ve yükselen Yay burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle içindeki ateş canlanırken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu geçmişte eleştirildiğin için sakladığın bir yanını yeniden ortaya çıkarmaya cesaret veriyor. İlişkin varsa, ilişkinize son zamanlarda çöken rutini kırmak istiyorsun. Bugün partnerinle plansız, çocukça, kurallara aldırmayan bir şey yapmalısın. Birlikte kahkaha attığınız bir an, aylardır kuramadığınız yakınlığı bir çırpıda geri getiriyor. İlişki ciddiyetle değil, neşeyle beslenir. Venüs-Lilith gerilimi kendini kısıtlanmış hissettirebilir; bu baskıyı bir bahaneye değil, bir kıvılcıma çevirmelisin.

Bekarsan, geçmişte kendini yeterince ifade edemediğin için kaçırdığın bir yakınlığın dersini bugün alıyorsun. Hislerini içinde tutmak seni korumadı, sadece bir şansı sessizce elinden aldı. Bugün birine ilgini göstermekten çekinmemelisin. En çok pişman olunan şey, söylenen değil, hiç söylenemeyendir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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