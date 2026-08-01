Sevgili Yay, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle içindeki ateş canlanırken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu geçmişte eleştirildiğin için sakladığın bir yanını yeniden ortaya çıkarmaya cesaret veriyor. İlişkin varsa, ilişkinize son zamanlarda çöken rutini kırmak istiyorsun. Bugün partnerinle plansız, çocukça, kurallara aldırmayan bir şey yapmalısın. Birlikte kahkaha attığınız bir an, aylardır kuramadığınız yakınlığı bir çırpıda geri getiriyor. İlişki ciddiyetle değil, neşeyle beslenir. Venüs-Lilith gerilimi kendini kısıtlanmış hissettirebilir; bu baskıyı bir bahaneye değil, bir kıvılcıma çevirmelisin.

Bekarsan, geçmişte kendini yeterince ifade edemediğin için kaçırdığın bir yakınlığın dersini bugün alıyorsun. Hislerini içinde tutmak seni korumadı, sadece bir şansı sessizce elinden aldı. Bugün birine ilgini göstermekten çekinmemelisin. En çok pişman olunan şey, söylenen değil, hiç söylenemeyendir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…