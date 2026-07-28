Sevgili Yay, bugün Kova Dolunayı senin iletişim alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, partnerinden beklenmedik bir itiraf bugün seni şaşırtabilir. Dolunay’ın açığa çıkaran enerjisiyle, partnerin uzun süredir söylemediği bir şeyi bugün dile getiriyor. Bu itiraf olumlu da olabilir, üzerine konuşmanız gereken bir konu da; her iki durumda da aranızdaki iletişimi derinleştiriyor. Onu yargılamadan dinlemen, aranızdaki bağı güçlendiriyor.

Bekarsan, yanlış bir mesaj ya da çevrim içi tesadüfi bir sohbetten doğan bir tanışma bugün gündemine girebilir. Dolunay’ın beklenmedik enerjisi, hiç planlamadığın bir anda bir yakınlık başlatıyor. Rastlantı gibi görünen bu iletişim, ilginç bir bağa dönüşebilir. Bugün beklenmedik bir yerden gelen bir mesaja açık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…