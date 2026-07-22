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Yay Burcu right-white
23 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.07.2026 - 18:01
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Yay ve yükselen Yay burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

23 Temmuz Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında derin bir konu açıklığa kavuşuyor. Merkür senin ortak kaynaklar ve derin bağlar alanında geri hareketini bitirirken, uzun süredir konuşulmayan bir mesele nihayet yüzeye çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda güven, sadakat ya da birbirinize ne kadar açık olduğunuz konusunda biriken bir şey bugün konuşulabilir. Bu konuşma başta zorlayıcı gelse de aslında aranızı temizliyor. Yüzeyin altında tuttuğunuz şeyleri açığa çıkardığınızda, bağınızın çok daha sağlam bir zemine oturduğunu hissedeceksin. Derinleşmekten korkma bugün.

Bekarsan, yoğun bir çekim hissettiğin biriyle aranızdaki belirsizlik bugün netleşebilir. Bu kişiye karşı hislerin güçlü ama şimdiye kadar ne olduğunuzu tanımlayamıyordun. Bugün durum biraz daha berraklaşıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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