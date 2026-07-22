Sevgili Yay, bugün aşk hayatında derin bir konu açıklığa kavuşuyor. Merkür senin ortak kaynaklar ve derin bağlar alanında geri hareketini bitirirken, uzun süredir konuşulmayan bir mesele nihayet yüzeye çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda güven, sadakat ya da birbirinize ne kadar açık olduğunuz konusunda biriken bir şey bugün konuşulabilir. Bu konuşma başta zorlayıcı gelse de aslında aranızı temizliyor. Yüzeyin altında tuttuğunuz şeyleri açığa çıkardığınızda, bağınızın çok daha sağlam bir zemine oturduğunu hissedeceksin. Derinleşmekten korkma bugün.

Bekarsan, yoğun bir çekim hissettiğin biriyle aranızdaki belirsizlik bugün netleşebilir. Bu kişiye karşı hislerin güçlü ama şimdiye kadar ne olduğunuzu tanımlayamıyordun. Bugün durum biraz daha berraklaşıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…