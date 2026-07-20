Sevgili Yay, bugün aşk hayatında kalabalık istemiyorsun. İlişkin varsa, planlanmış bir dışarı çıkma yerine ikinizin baş başa kalacağı sakin bir akşam bugün çok daha iyi gelecek; gürültü sizi birbirinizden uzaklaştırıyor, sessizlik yaklaştırıyor.

Bekarsan, bugün kimseyle konuşmak, tanışmak, mesajlaşmak istemiyor olabilirsin ve bu tamamen normal. Her gün sosyal olmak zorunda değilsin. Kendi başına geçirdiğin bugün, yarın çok daha açık olmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…