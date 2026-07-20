Sevgili Yay, Ay'ın Akrep burcuna geçişi bugün seni perde arkasına çekiyor; her zamanki sosyal ve görünür halin yerini sessiz bir çalışma temposuna bırakıyor. Ortada olmadan, kimseye anlatmadan iş bitirmek bugün sana çok iyi geliyor.

Maddi konularda fark etmediğin küçük bir gider gündeminde; unuttuğun bir abonelik, otomatik bir ödeme… Bugün hesabına şöyle bir göz atmakta yarar var.

Aşk hayatında da içe dönük bir gündesin. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle kalabalık bir plan yerine ikinizin baş başa kalacağı sakin bir akşam bugün daha iyi gelecek. Bekar bir Yay burcu isen, kimseye görünmeden kendi kendine kalmak bugün istediğin tek şey olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…