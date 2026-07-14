Sevgili Yay, Yengeç burcundaki taze yeni ay enerjisi bugün ortaklı işlerinizde ve kriz yönetiminde sezgilerinizi en sakin şekilde kullanmanızı sağlıyor. Merkür retrosunun etkisiyle geçmişte gözden kaçırdığınız bazı detaylar ya da eski iş ortaklıkları yeniden önünüze gelerek kendilerini düzeltme fırsatı sunabilir. Uranüs ve Neptün’ün zihninize fırlattığı ani farkındalıklar sayesinde, kariyerinizde tıkanıklık yaratan mesleki düğümleri hiç zorlanmadan, kendiliğinden çözeceksiniz.

Maddi konularda ise miras, nafaka, sigorta ya da eşin/ortağın parasıyla ilgili geçmişten kalan eski bir mevzu tatlılıkla netlik kazanıyor. Finansal adımları atarken aceleci ve fevri harcamalardan uzak durmalı, bütçenizi koruma altına alacak güvenli limanlarda kalmalısınız. Geçmişte yaptığınız bir yatırımın ya da unuttuğunuz bir alacağın geri dönüşünü almak, ekonomik anlamda kendinizi daha huzurlu hissetmenize yardım edecektir.

İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle arandaki tutkunun ve derin paylaşımın arttığı, birbirinizin hassasiyetlerine karşı çok daha korumacı yaklaşacağınız samimi bir akşam seni bekliyor. Bekar bir Yay burcu isen, kendi içsel dönüşümünü tamamladığın bu süreçte artık sana iyi gelmeyen toksik bağlardan uzaklaşacak ve kalbini şifalı, güven veren ilişkilere sakince açacaksın.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…