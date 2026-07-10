Sevgili Yay, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir heyecan duyduğun bazı şeylerin sende yarattığı duyguyu sorgulayabilirsin. Haftalardır beklediğin bir etkinliğin, gitmeyi çok istediğin bir yerin ya da aklını meşgul eden bir kişinin düşündüğün kadar önemli olmadığını fark etmek mümkün. Bazen insanın değişen şeyleri değil, kendisidir.

İş hayatında yaratıcı fikirler ve yeni projeler ön plana çıkarken uygulama kısmı daha fazla dikkat isteyebilir. Özellikle “nasıl olsa olur” diyerek bırakılan detaylar yeniden karşına çıkabilir. Maddi konularda ise sırf iyi hissettirdiği için yapılan harcamalar yerine gerçekten işine yarayacak seçimlere yönelmek isteyebilirsin.

Aşk hayatında ise hayranlıkla yakınlık arasındaki fark daha görünür hale geliyor. İlişkisi olan Yay burçları, partnerleriyle birlikte kurdukları hayallerin ne kadarını gerçeğe dönüştürdüklerini düşünebilir. Bekar Yay burçları ise hoşlandıkları kişiyi mi yoksa onun yanında hissettikleri duyguyu mu sevdiklerini sorgulayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…