Sevgili Yay, pazar gününe Ay'ın Balık burcundaki o şifalı enerjisiyle uyanırken; içindeki o hep uzaklara, büyük felsefelere ve makro planlara odaklanan zihnini aniden yaşadığın ana, kendi evine ve küçük detaylara çekiyorsun. Hafta sonu uzak seyahatler planlamak yerine; mahalledeki komşularınla sohbet edecek, odanı düzenleyecek veya yeni bir pratik beceri edinmeye odaklanacaksın. Adeta kökleniyorsun.

Büyük resmi bırakıp yapbozun parçalarına odaklanmak zihnine inanılmaz bir kıvraklık kazandırıyor. Yakın çevrendeki insanlarla veya ailenle kurduğun bu sıcak iletişim ağı, aslında hayatındaki birçok sorunun cevabının çok uzağında olmadığını sana göstererek sürpriz bir farkındalık yaratacak. Ay'ın Güneş ile kurduğu üçgen açı ruhunu ısıtıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle dünyayı kurtarmak yerine evinizi güzelleştirecek pratik ve eğlenceli adımlar atıyorsun. Birlikte yemek yapmak veya evi toparlamak aşkınızı neşelendirecek. Bekar bir Yay burcu isen, uzak diyarlarda aşk aramak yerine, her gün gittiğin kafede veya oturduğun apartmanda karşılaştığın zeki ve anaç biriyle çok akıcı bir flörte başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...