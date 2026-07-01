Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Ay ve Plüton senin iletişim, zihin ve yakın çevre evinde hizalanıyor. Günlük sohbetlerden, yüzeysel muhabbetlerden ve sürekli şikayet eden insanlardan bugün anında kopuyorsun. Zihninde öyle büyük bir aydınlanma var ki, kelimelerini bir cerrah neşteri gibi kullanarak hayatındaki yanlışları tek bir konuşmayla kesip atacaksın.

Bu sivri ve tavizsiz iletişim tarzın, yakın çevrende sana saygı duymayan veya enerjini çalan kişileri saniyeler içinde uzaklaştıracak. Zihnini toksik fikirlerden arındırdığında, fikirlerinin ne kadar derin, vizyoner ve dönüştürücü bir etkiye sahip olduğunu görerek gücüne güç katacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerine duymak istediklerini değil, ilişkiniz için asıl gerekli olan çıplak gerçekleri şefkatle ama çok net bir şekilde söylüyorsun. Dürüstlük sevginizi sarsılmaz yapacak. Bekar bir Yay burcu isen, dijital dünyanda büyük bir temizlik yapıyorsun. Sana geçmişi hatırlatan eski flörtleri, toksik bağlantıları ve 'belki'leri bugün teker teker engelliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...