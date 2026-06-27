Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Mars tam karşıt evin olan İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bu transit, pazar gününü ikili ilişkilerde bol fikir alışverişinin, ardı ardına gelen tekliflerin ve son derece dinamik bir zihinsel iletişimin merkezi haline getirecek. Yakın bir dostun veya ortağın, sana aniden çok parlak ve hızlı bir teklifle gelebilir.

Hızlı karar vermen gereken bu iletişim trafiği seni asla yormuyor, aksine heyecanlandırıyor. İkili ilişkilerdeki bu kelime düelloları veya ortak projeler, hayatındaki durağanlığı silip atarak sana yepyeni bir eylem planı ve yaşamsal bir enerji sunacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle aranızda çok hızlı, esprili ve zeka dolu tatlı atışmalar yaşanıyor. Birbirinize laf yetiştirmek, günün sonunda şen kahkahalara ve tazelenmiş bir tutkuya dönüşecek. Bekar bir Yay burcu isen, zıt kutupların çekimini iliklerine kadar hissediyorsun. Senin fikirlerine meydan okuyan, tatlı bir inatlaşmadan veya rekabetten doğan zihinsel çekim, aniden çok ateşli bir flörte evrilebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...