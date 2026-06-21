Sevgili Yay, bugün gökyüzündeki Ay ile Jüpiter altmışlığı, pazartesi sabahı masana uluslararası bir müşteriden veya çok uzaklardan gelen harika bir haber bırakıyor. Gelen bu küresel bağlantı fırsatı, vizyonunu anında genişleterek seni günlük rutinlerin sıkıcı detaylarından çekip alacak. Sınırları aşan bir vizyonla haftaya başlıyorsun.

Uzaklardan gelen bu müjdeli haber, ofisteki motivasyonunu zirveye taşıyor. Pazartesi sendromunu unutarak, şirket için yepyeni ve global bir hedef belirleyip bu büyük vizyonu tüm ekibe coşkuyla anlatacaksın. İyimserliğin bulaşıcı bir şekilde herkese yayılıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, bugün partnerinle beraber uzak geleceğe dair harika seyahat planları yapıyorsun. Uçak biletlerine bakmak veya yeni bir ülke hayali kurmak, ilişkinize inanılmaz neşeli ve umut dolu bir enerji katacak. Bekar bir Yay burcu isen, bugün farklı bir kültürden gelen, senin alıştığın dünyadan çok daha farklı ve geniş bir ufka sahip olan özgür ruhla tanışıp, sınırların ötesinde bir aşka yelken açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...