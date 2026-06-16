Sevgili Yay, bugün gökyüzündeki Venüs ile Neptün üçgeni, kariyerinde bambaşka bir disiplinden ilham almanı sağlıyor. Mühendislik veya satış alanında yaşadığın bir tıkanıklığı, izlediğin bir filmin senaryosundan veya dinlediğin bir müziğin ritminden aldığın ilhamla şıp diye çözeceksin. Farklı endüstrilerin vizyonunu işine entegre ediyorsun.

Zihnindeki bu sanatsal ve özgür akış, mesai sonrasında seni rutin eve dönüş yolundan alıkoyuyor. Çarşamba trafiğine girmek yerine, sırf çok sevdiğin bir albümü baştan sona dinlemek için yolu uzatacak, deniz kenarından veya manzaralı bir rotadan eve dönerek ruhunu besleyeceksin.

Peki ya aşk? Bekar bir Yay burcu isen, uzattığın yolda veya dinlediğin bir müziğin hissettirdiği özgürlük anında; seninle aynı niş müzik veya sinema zevkini paylaşan bir yabancıyla aranda aniden gelişen, çok romantik ve tesadüfi bir bağ kurulabilir. İlham veren insanlara çekiliyorsun. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle daha önce hiç dinlemediğiniz bir müzik türünü keşfetmek veya sanatsal bir etkinlikte buluşmak, aranızdaki aşkı çok daha vizyoner ve keyifli bir boyuta taşıyacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...